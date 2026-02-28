Saistībā ar triecieniem Irānai, "airBaltic" reiss drošības apsvērumu dēļ atgriezies Dubaijā
28. februārī saistībā ar aktuālo ģeopolitisko situāciju Tuvo Austrumu reģionā un atsevišķu gaisa telpu ierobežojumiem "airBaltic" reiss BT792 maršrutā Dubaija–Rīga drošības apsvērumu dēļ neilgi pēc pacelšanās atgriezās Dubaijā.
Pēc degvielas uzpildes lidmašīna atkārtoti pacelsies un lidojumu uz Rīgu veiks, izmantojot alternatīvu maršrutu un citu valstu gaisa telpas (Ēģiptes vai Saūda Arābijas).
Maršrutā uz Rīgu plānota arī pietura Bukarestē, kur tiks veikta apkalpes maiņa, jo tā sasniegusi maksimālo noteikto darba laika limitu. Pēc tam reiss turpinās ceļu uz Rīgu.
Šāds maršruta pielāgojums veikts, lai pilnībā ievērotu drošības prasības un izvairītos no potenciāli ierobežotām vai paaugstināta riska gaisa telpām.
Lidojumu, pasažieru un apkalpes drošums ir "airBaltic" galvenā prioritāte, norādīja aviokompānijas pārstāvis Augusts Zilberts.
Teherānas centrā bija dzirdami sprādzieni, un virs pilsētas paceļas dūmu mutuļi, apstiprināja Irānas ziņu aģentūra IRNA.
Gaidot atriebības triecienu, visā Izraēlā ir izsludināts ārkārtas stāvoklis, un iedzīvotājiem ir ieteikts palikt bumbu patvertņu tuvumā.