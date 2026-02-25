Frakcijas izjukšana maksā dārgi: "Stabilitātei!" zaudē teju 200 000 eiro valsts budžeta finansējuma
Izbeidzoties partijas "Stabilitātei!" frakcijas darbībai, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs partijai neizmaksās valsts budžeta finansējumu 195 829 eiro apmērā.
Saskaņā ar Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumu politiskā organizācija, kuras izveidotā Saeimas frakcija ir izbeigusi darbību, var turpināt saņemt valsts budžeta finansējumu, taču samazinātā apmērā, informē KNAB. Šādā gadījumā KNAB jāpārtrauc partijai izmaksāt to finansējuma daļu, kas tai piešķirta par katru Saeimas vēlēšanās iegūto balsi.
Otrdien KNAB saņēma no Saeimas oficiālu apstiprinājumu par partijas "Stabilitātei!" frakcijas darbības izbeigšanu. Tuvākajā laikā KNAB pieņems lēmumu par attiecīgās valsts budžeta finansējuma daļas pārtraukšanu. 2026. gadā partijai kopumā bija paredzēts izmaksāt 550 498,20 eiro. No 2026. gada otrajā pusgadā paredzētajiem 275 249 eiro partijai netiks izmaksāti 195 829 eiro, norādīja birojā.
Jau ziņots, ka nesen Saeimas frakciju "Stabilitātei" pametuši vairāki deputāti un attiecīgi izjukusi "Stabilitātei" frakcija. Frakciju var izveidot ne mazāk kā pieci deputāti, kas ievēlēti Saeimā no viena nosaukuma deputātu kandidātu saraksta, turklāt frakcijas piederību mainīt nav iespējams. Tādējādi no viena kandidātu saraksta ievēlētie deputāti var izveidot tikai vienu frakciju un nevar iestāties citā.
Sākotnēji "Stabilitātei" frakcijā pēc Saeimas vēlēšanām bija 11 cilvēki, tomēr frakciju skāruši vairāki skandāli, kuru laikā deputātu rindas sarukušas, tiem izstājoties pēc pašu vēlēšanās vai tos izslēdzot.
Arī "Stabilitātei" Rīgas domes frakciju nesen pametis deputāts Valērijs Petrovs. Partijas "Stabilitātei!" līderis Aleksejs Rosļikovs vairāku deputātu aiziešanu no partijas frakcijām skaidroja gan ar domstarpībām par Ukrainas jautājumiem, gan ar, viņaprāt, pret partiju vērstu "specdienestu spiedienu", vienlaikus norādot, ka tas neapdraud politiskā spēka dalību rudenī gaidāmajās Saeimas vēlēšanās.
Tāpat vēstīts, ka Ģenerālprokuratūra ir pabeigusi pārbaudi par partijas "Stabilitātei" darbības atbilstību Politisko partiju likuma prasībām un izteikusi partijai brīdinājumu.
Brīdinājums izteikts, jo prokuratūra ir saskatījusi Politisko partiju likumā noteikto aizliegumu pārkāpumus. Likuma normas paredz, ka partijai tās darbībā aizliegts vērsties pret Latvijas vai citu demokrātisku valstu neatkarību, teritoriālo nedalāmību, izteikt vai izplatīt priekšlikumus par Latvijas vai citas demokrātiskas valsts iekārtas vardarbīgu grozīšanu, kā arī aicināt nepildīt likumus.