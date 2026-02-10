Rosļikovs satraukts: manā auto ir noklausīšanās un izsekošanas ierīces!
Rīgas domes deputāts un partijas "Stabilitātei!" līderis Aleksejs Rosļikovs otrdien savā automašīnā atradis noklausīšanās un izsekošanas ierīcēm līdzīgus priekšmetus, liecina politiķa ievietotie video sociālajā tīklā "Facebook".
Par šo faktu politiķis informēja arī aģentūru LETA, norādot, ka uz notikuma vietu ir izsaucis Valsts drošības dienestu (VDD) un Valsts policiju (VP).
Valsts policijā aģentūrai LETA apliecināja, ka tā ir saņēmusi izsaukumu uz Krišjāņa Valdemāra ielu Rīgā, kur kādā automašīnā konstatēts nenoskaidrots priekšmets.
Rosļikova publicētajā video redzams, ka policijas darbinieki ierodas pie viņa automašīnas "Mercedes-Benz" un fotografē daļēji izjaukto spēkrata centrālo konsoli.
Politiķis kā maz ticamu novērtē versiju, ka iespējamās noklausīšanās un izsekošanas ierīces viņa automobilī uzstādījuši cilvēki no ārvalstīm. Deputātam esot skaidrs, kas to ir izdarījis. Visticamāk, tie, kas uzstādīja, paši arī noņems, domā Rosļikovs.
"Stabilitātei" līderis sola trešdien doties uz VDD ar lūgumu viņa automašīnā atrastās aizdomīgās ierīces demontēt.