Teatro Delusio - leģendārs Familie Flöz iestudējums pirmo reizi Latvijā

Teatro Delusio
21. augustā Jūrmalā, koncertzālē Dzintari, notiks pasaulslavenās vācu trupas Familie Flöz kulta izrādes Teatro Delusio pirmizrāde Latvijā. Šis izcilais iestudējums tiks demonstrēts starptautiskā projekta Baltijas Balva / Baltic Awards ietvaros.
Teatro Delusio ir virtuozs, bezvārdu humora teātris, kas ar smalku ironiju un pārsteidzošu precizitāti runā par ikdienas dzīvi, sapņiem, šaubām un cerībām. Tā ir metaforiska izrāde - “teātris par teātri”, kurā, izmantojot maskas, ķermeņa plastiku, pantomīmu un filigrānu aktiermeistarību, tiek radīti vairāk nekā 30 spilgti un daudzslāņaini tēli. Katram no tiem ir savs raksturs, iekšējās pretrunas un centieni - varoņi, kuros skatītājs viegli var atpazīt gan sevi, gan apkārtējos.
Iestudējums atklāj divas skatuves puses - žilbinošo panākumu ilūziju un aizkulišu dzīvi, kas pilna ar komiskām situācijām, iekšējām pārdomām, ambīcijām un cilvēcīgu ievainojamību. Šeit humors nav virspusējs - tas ir dziļš, vērīgs un ļauj paskatīties uz sevi no malas ar smaidu.
Izrādes pirmizrāde notika Berlīnē, pēc kuras Teatro Delusio uzreiz guva starptautisku atzinību. Tā ar lieliem panākumiem tika izrādīta Edinburgas festivālā un kopš tā laika demonstrēta vairāk nekā 600 reižu 29 pasaules valstīs - no Eiropas līdz Āzijai un Dienvidamerikai. Mūsdienās šī izrāde tiek uzskatīta par Familie Flöz vizītkarti un universāla teātra mākslas paraugu, kas saprotams dažādu kultūru, vecumu un sociālo slāņu skatītājiem.
Trupas rokraksts balstās masku teātra, mūzikas un virtuozas ķermeņa meistarības sintēzē, kā arī visām viņu izrādēm raksturīgajā spilgtajā satīrā un smalkā, izsmalcinātā humorā. Neizrunājot nevienu vārdu, Teatro Delusio stāsta par cilvēciskām ambīcijām un ievainojamību, panākumiem un sasniegumiem, sapņiem un ilūzijām - viegli, asprātīgi un negaidīti aizkustinoši.
Teatro Delusio iekļaušana projekta Baltijas Balva / Baltic Awards programmā ir iespējama, pateicoties Ineses Galantes fonda partnerībām, un uzsver projekta augsto starptautisko izcilību.
Izrāde konceptuāli saskan ar Baltijas Balvas ideju, ironiski un precīzi atklājot profesionālā ceļa aizkulises - vidi, kur dzimst idejas, tiek pārvarētas šaubas un sasniegtas virsotnes. Šie stāsti atspoguļo ne tikai teātra pasauli, bet arī talantīgu personību ceļu dažādās jomās, kur neatlaidīgs darbs, iekšējais spēks un uzticība savam aicinājumam ved pie atzinības un prestižiem apbalvojumiem.