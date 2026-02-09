Ja tiesa piekritīs prokuratūrai, partijas “Stabilitātei!” darbība var tikt apturēta uz sešiem mēnešiem
Partijas "Stabilitātei" jautājumā prokuratūra, visticamāk, vērsīsies tiesā, intervijā Latvijas Radio atzina ģenerālprokurors Armīns Meisters.
Viņš uzsvēra, ka prokuratūra izvērtēs partijas viedokli par Ģenerālprokuratūras brīdinājumu. Meisters uzsvēra, ka nevar sniegt atbildi pārbaudi veicošā prokurora vietā, bet, visticamāk, prokuratūra vērsīsies tiesā.
Ja tiesa pievienosies prokuratūras viedoklim, tā var apturēt partijas darbību uz pusgadu un uzdot izpildīt prokurora brīdinājumā noteiktos uzdevumus.
Ja tas netiks darīts, partija tiks slēgta, viņš uzsvēra. Meisters atzina, ka šādā gadījumā "Stabilitātei" kļūtu par pirmo slēgto partiju kopš neatkarības atjaunošanas.
Ģenerālprokuratūra uzskata, ka partijas pārmetumi prokuratūrai ir nepamatoti. Meisters uzsvēra, ka par iemesliem, kuru dēļ partijai ir izteikts brīdinājums, ikviens joprojām var pārliecināties.
Jau ziņots, ka Ģenerālprokuratūra ir pabeigusi pārbaudi par partijas "Stabilitātei" darbības atbilstību Politisko partiju likuma prasībām un izteikusi partijai brīdinājumu.
Brīdinājums izteikts, jo prokuratūra ir saskatījusi Politisko partiju likumā noteikto aizliegumu pārkāpumus. Likuma normas paredz, ka partijai tās darbībā aizliegts vērsties pret Latvijas vai citu demokrātisku valstu neatkarību, teritoriālo nedalāmību, izteikt vai izplatīt priekšlikumus par Latvijas vai citas demokrātiskas valsts iekārtas vardarbīgu grozīšanu, kā arī aicināt nepildīt likumus.
Partijai tika uzdots līdz 7. februārim novērst pārkāpumus, proti, dzēst brīdinājumā norādīto informāciju sociālajos tīklos, kā arī kopumā pārskatīt "Stabilitātei!" sociālajos tīklos ievietoto informāciju, vai tā atbilst spēkā esošajam normatīvajam regulējumam attiecībā uz politisko partiju darbību. Prokuratūra mudināja partiju veikt pasākumus, lai turpmāk netiktu izplatīti tādi vēstījumi vai veiktas tādas darbības, kas ir pretrunā Politisko partiju likumā noteiktajam.
Juridiski prokuratūras lēmumu nav iespējas pārsūdzēt, bet gan izpildīt vai neizpildīt.
"Stabilitātei" līderis Aleksejs Rosļikovs aģentūrai LETA pauda viedokli, ka Ģenerālprokuratūras brīdinājums "Stabilitātei" ir izrēķināšanās ar partiju. Politiķis apgalvoja, ka nekad nav vērsies pret Latvijas valsti vai latviešu valodu.
Trešdien, iesniedzot atbildi uz Ģenerālprokuratūras izteikto brīdinājumu, Rosļikovs pie Ģenerālprokuratūras ēkas medijiem paziņoja, ka partija nepildīs Ģenerālprokuratūras brīdinājumā izteiktās prasības un ir gatava, ka tiks pieņemts lēmums par partijas likvidēšanu, pret kuru politiskais spēks savukārt būšot gatavs tiesāties.
Partijas līderis Rosļikovs ir nonācis tiesībsargājošo iestāžu redzeslokā. Pērnā gada nogalē prokuratūra nodeva Rīgas pilsētas tiesai krimināllietu pret Rīgas domes deputātu, partijas "Stabilitātei!" līderi un bijušo Saeimas deputātu Rosļikovu par nacionālā un etniskā naida izraisīšanu.
Bijušajam Saeimas deputātam sākotnēji tika inkriminēta arī palīdzība ārvalstij pret Latviju vērstā darbībā. Šajā daļā kriminālprocess Valsts drošības dienestā izbeigts, jo izmeklēšanas laikā tam netika iegūti pietiekami pierādījumi.