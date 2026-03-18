"Hormuza šaurums atkal jāatver!" - NATO sabiedrotie spriedīs, kā to vislabāk izdarīt
NATO dalībvalstis apspriež labāko veidu, kā atvērt Hormuza šaurumu, caur kuru parasti plūst piektā daļa no pasaules naftas piegādēm, trešdien paziņojis NATO ģenerālsekretārs Marks Rute.
"Esmu sazinājies ar daudziem sabiedrotajiem. Mēs visi, protams, esam vienisprātis, ka šaurums ir atkal jāatver. Un es zinu, ka sabiedrotie strādā kopā, apspriežot, kā to izdarīt, kāds ir labākais veids, kā to izdarīt," apmeklējot NATO mācības Norvēģijas ziemeļos, paziņoja Rute. "Viņi kopīgi strādā pie tā, lai atrastu veidu, kā virzīties uz priekšu," viņš piebilda.
ASV prezidents Donalds Tramps aicinājis citas lielvalstis sūtīt karakuģus, lai pavadītu tankkuģus caur Hormuza šaurumu, kas ir būtisks ūdensceļš pasaules naftas un sašķidrinātās dabasgāzes piegādēm.
Teherāna faktiski ir slēgusi šaurumu, kopš ASV un Izraēla pagājušajā mēnesī sāka karu pret Irānu, izraisot pasaules naftas cenu kāpumu par vairāk nekā 40%.
Otrdien Tramps izteicās, ka "NATO pieļauj ļoti muļķīgu kļūdu", nesūtot palīdzību. "Es jau sen esmu teicis, ka prātoju, vai NATO vispār kādreiz nāktu mums palīgā. Tāpēc šis bija lielisks pārbaudījums," viņš piebilda.
Tramps jau sen kritizējis NATO, un kopš atgriešanās Baltajā namā 2025. gada janvārī viņš mudinājis NATO dalībvalstis palielināt savus aizsardzības izdevumus.
Vaicāts, vai viņš pārskatīs ASV attiecības ar NATO, Tramps atbildēja, ka tas "noteikti ir kaut kas tāds, par ko mums vajadzētu padomāt", taču piebilda, ka pašlaik viņš par to neprāto.