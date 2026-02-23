No "Stabilitātei" valdes izslēgti vēl divi locekļi
Šomēnes no politiskās partijas "Stabilitātei" valdes izslēgti vēl divi locekļi - Saeimas deputāti Igors Judins un Jefimijs Klementjevs, liecina ieraksts Politisko partiju reģistrā.
Judins un Klementjevs 14. Saeimā tika ievēlēti no "Stabilitātei" saraksta, bet pirms nākamajām parlamenta vēlēšanām viņi partiju pametuši un pašlaik darbojas kā pie frakcijām nepiederoši deputāti.
Pašlaik "Stabilitātei" valdē palikuši vēl pieci locekļi - partijas līderis, Rīgas domnieks Aleksejs Rosļikovs un Svetlana Čulkovam, Ruslans Vereščagins, Nataļja Marčenko-Jodko un Vjačeslavs Ciganovs.
Kā ziņots, šī gada sākumā "Stabilitātei" pameta vairāki deputāti - Dmitrijs Kovoļenko, Iļja Ivanovs, Judins un Amils Saļimovs, līdz ar to izjuka partijas Saeimas frakcija, kurā vairs nebija minimāli nepieciešamie pieci parlamentārieši. Partijas Saeimas frakcijas priekšsēdētāja Svetlana Čulkova klāstīja, ka "Stabilitātei" turpinās darbu parlamentā kā četri neatkarīgi deputāti.
Frakciju var izveidot ne mazāk kā pieci deputāti, kas ievēlēti Saeimā no viena nosaukuma deputātu kandidātu saraksta, turklāt frakcijas piederību mainīt nav iespējams. Tādējādi no viena kandidātu saraksta ievēlētie deputāti var izveidot tikai vienu frakciju un nevar iestāties citā.
Sākotnēji "Stabilitātei" frakcijā pēc Saeimas vēlēšanām bija 11 cilvēki.
Partijas "Stabilitātei!" līderis Aleksejs Rosļikovs vairāku deputātu aiziešanu no partijas frakcijām skaidroja gan ar domstarpībām par Ukrainas jautājumiem, gan ar, viņaprāt, pret partiju vērstu "specdienestu spiedienu".
Tāpat vēstīts, ka Ģenerālprokuratūra ir pabeigusi pārbaudi par partijas "Stabilitātei" darbības atbilstību Politisko partiju likuma prasībām un izteikusi partijai brīdinājumu.
Brīdinājums izteikts, jo prokuratūra ir saskatījusi Politisko partiju likumā noteikto aizliegumu pārkāpumus. Likuma normas paredz, ka partijai tās darbībā aizliegts vērsties pret Latvijas vai citu demokrātisku valstu neatkarību, teritoriālo nedalāmību, izteikt vai izplatīt priekšlikumus par Latvijas vai citas demokrātiskas valsts iekārtas vardarbīgu grozīšanu, kā arī aicināt nepildīt likumus.
Rosļikovs ir paziņojis, ka Ģenerālprokuratūras brīdinājumā izteiktās prasības nepildīs, kas var novest pie lēmuma par partijas slēgšanu, pret ko politiķis savukārt būšot gatavs tiesāties.