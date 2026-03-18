Esi vesels
Šodien 17:47
Masalu gadījums: SPKC aicina atsaukties Rīga-Gulbene-Rīga autobusa pasažierus
Veicot epidemioloģisko izmeklēšanu saistībā ar vairākiem laboratoriski apstiprinātiem masalu gadījumiem, Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) noskaidrojis, ka viena no infekciozajām personām pārvietojusies ar "Ecolines" autobusu maršrutā Rīga–Gulbene–Rīga.
Persona 2026. gada 13. martā braukusi no Rīgas uz Gulbeni (izbraukšana no Rīgas autoostas plkst. 08:00), savukārt 2026. gada 15. martā – no Gulbenes uz Rīgu (izbraukšana no Gulbenes autoostas plkst. 13:50).
SPKC aicina visus pasažierus, kuri brauca minētajos reisos, sazināties ar SPKC epidemiologiem pa diennakts tālruni 67271738 vai rakstot uz e-pastu dezurants.riga@spkc.gov.lv , lai izvērtētu iespējamo inficēšanās risku un saņemtu ieteikumus turpmākai rīcībai.