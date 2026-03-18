Šodien 18:00
Latvijas robežsargi stiprina sadarbību ar ASV, piedaloties apmācībās Teksasā un Detroitā
Latvijas robežsargi, kopā ar Lietuvas, Polijas un Igaunijas kolēģiem, piedalījušies apmācībās ASV, lai uzlabotu savas spējas cīņā pret nelegālo migrāciju, ziņo ASV vēstniecība Latvijā.
Apmācību ietvaros amatpersonas apmeklēja Teksasas štata pilsētas El Paso un Mičiganas štata pilsētas Detroitas ostas, operāciju birojus un izlūkošanas vienības, kā arī tikās ar ASV Muitas un robežsardzes pārvaldes, Federālā izmeklēšanas biroja (FIB), Nodarbinātības un imigrācijas dienesta un ASV Krasta apsardzes pārstāvjiem.
"Novērojot ASV izmeklēšanas un izlūkošanas operācijas, dalībnieki padziļināja izpratni par to, kā atklāt un apkarot nelegālo migrāciju un noziedzības draudus uz valsts robežām. Šādas pieredzes apmaiņas padziļina tiesībaizsardzības iestāžu sadarbību un stiprina robežu drošību gar NATO austrumu flangu, tādējādi palīdzot arī novērt to, ka draudi sasniedz ASV," ziņo vēstniecība.