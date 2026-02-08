Valdība iesaista vairākas ministrijas Epstīna lietas materiālu izvērtēšanā
Pēc premjeres uzdevuma atbildīgajām ministrijām līdz 20. martam jāziņo par līdz šim paveikto saistībā ar notiesātā dzimumnoziedznieka Džefrija Epstīna lietas jaunākajiem materiāliem, kuros Latvija figurē kā viena no iespējamām nepilngadīgu meiteņu vervēšanas vietām.
Kā vēstīts, Ministru prezidente Evika Siliņa (JV) devusi Iekšlietu ministrijai (IeM), Labklājības ministrijai (LM) un Izglītības un zinātnes ministrijai (IZM) vairākus uzdevumus saistībā ar Epstīna lietas materiāliem.
LM valsts sekretāra vietniece Diāna Jakaite skaidroja, ka premjeres doto uzdevumu loks ir plašs. Tajos cita starpā ietverta apstākļu noskaidrošana un izmeklēšana, atbalsta sniegšana, sabiedrības iedrošināšana ziņot, kā arī dots uzdevums veikt visas nepieciešamās preventīvās, kontrolējošās un izglītojošās darbības.
Jakaite atklāja, ka IeM līdz 20. martam jāiesniedz Ministru kabinetā starpziņojums par uzdevuma izpildi, kurā arī LM iekļaus gan veiktās, gan vēl veicamās darbības.
Kā vēstīts, Valsts policija (VP) šonedēļ sāka kriminālprocesu par publiskotajiem Epstīna lietas jaunākajiem materiāliem. Kriminālprocess patlaban kvalificēts atbilstoši Krimināllikuma pantam par cilvēktirdzniecību. Plašākus komentārus policija nesniedza.
Publiskotajos Epstīna lietas jaunākajos materiālos Latvija figurē kā viena no iespējamām nepilngadīgu meiteņu vervēšanas vietām, 1. februārī vēstīja Latvijas Televīzijas (LTV) raidījums "Panorāma".
Latvija dokumentos dažādā kontekstā minēta vairāk nekā 500 reižu, Rīga - vairāk nekā 800. Publiskotajos failos minēti vairāku latviešu modeļu vārdi un modeļu aģentūru nosaukumi, kā arī atklājas Epstīna personiskās sarakstes ar latviešu meitenēm. Latvietes, iespējams, bijušas arī viņa asistentes.
Latvijas vārds pirmoreiz minēts 2001. gadā, kad Epstīna sabiedrotā apspriež uzaicinājumu apmeklēt Latviju it kā no tā laika premjera. Anonīms sūtītājs 2001. gadā raksta, ka saņēmis personīgu uzaicinājumu no Latvijas premjera apmeklēt valsti un apsveicināties. Vēstulē vaicāts, vai Latvijā makšķerē. 2001. gadā premjers bija Andris Bērziņš.
Kādreizējais premjers Bērziņš LTV noliedza, ka būtu aicinājis Epstīnu apmeklēt Latviju, bet portālam "Delfi" Bērziņš sacīja, ka ar makšķerēšanu nekad nav nodarbojies.
Kā vēstījusi LTV, lielākā daļa Latvijas ierakstu Epstīna lietas materiālos datēti ar 2007. gadu. Tajos minēti vairāki latviešu modeļu un aģentūru vārdi, kas liek nojaust, ka aģentūras varētu būt viens no galvenajiem Epstīna loka saskares punktiem ar latvietēm. Daudzajos Latvijas ierakstos atrodamas latviešu meiteņu pases, aviobiļetes uz un no Rīgas, Rīgas viesnīcu rezervācijas - visvairāk bijusi iecienīta "Grand Palace Hotel", kas parādās 67 ierakstos, dažādu dāvanu sūtījumi, arī personiskas sarakstes starp Epstīnu un latviešu meitenēm.