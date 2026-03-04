Vai esam labi kaimiņi? Cik bieži latvieši pārkāpj likumu Igaunijā, Lietuvā un cik bieži ir kaimiņu noziegumi pie mums
Baltijas valstu likumu sargājošo iestāžu statistika liecina, ka ciemos viens pie otra braucam ne vien tūrismā, bet arī nedarbos. Krietns pulks – kā Latvijas, tā arī Lietuvas un Igaunijas – pilsoņu pērn ir ierauti kriminālprocesos kaimiņvalstīs vai jau sodīti.
Igaunijas medijs ERR februāra sākumā ziņoja, ka abu valstu tiesībsargājošās iestādes sadarbosies cīņā pret narkotiku tirdzniecību laikā, kad Valgas apriņķis Igaunijā, kas robežojas ar Latviju, pēc noziedzības līmeņa ieņem otro vietu.
Vardarbīgo noziegumu skaits Valgas apriņķī pērn pieauga par aptuveni 50 procentiem, un sagaidāms, ka tas turpinās pieaugt, īpaši saistībā ar narkotiku tirdzniecību.
Vienlaikus daudzi no vainīgajiem nav vietējie iedzīvotāji, ziņo ERR. Ceturtā daļa no personām, kuras policija nosaukusi par aizdomās turētajiem Valgas apriņķī, nav Igaunijas pilsoņi.
Latvijā vairāk noziegušies Lietuvas pilsoņi
Publikācija lika uzdot jautājumu – cik bieži kriminālpārkāpumos abās kaimiņvalstīs figurē Latvijas valstspiederīgie un cik bieži šādos noziegumos Latvijā iesaistīti abu kaimiņvalstu piederīgie?
Lietuvas Iekšlietu ministrijas Informācijas un sakaru departamenta pārstāve Alvīda Pupkoviene Jauns.lv informēja, ka 2025. gadā Lietuvas tiesas notiesāja 75 kriminālnoziegumos apsūdzētus Latvijas pilsoņus, savukārt pret 115 Latvijas pilsoņiem tika sāktas pirmstiesas izmeklēšanas.
Savukārt Igaunijas Tieslietu un digitālo tehnoloģiju ministrijā Jauns.lv informēja, ka, saskaņā ar šobrīd pieejamajiem datiem par 2025. gadu, Igaunijā 130 Latvijas pilsoņi turēti aizdomās par kriminālnoziegumiem.
Šis skaitlis gan varētu vēl pieaugt, brīdināja ministrijā, piebilstot, ka vairāki noziegumi tika pastrādāti grupās. Vēl Igaunijas puse pauda, ka pērn 60 Latvijas pilsoņi tika notiesāti, no kuriem diviem tā bija otrā reize.
Tikmēr Latvijas Valsts policijā (VP) atklāja, ka 2025. gadā Latvijā par aizdomās turētiem kriminālprocesos atzīti 29 Igaunijas pilsoņi. Visvairāk Valkā – 6, bet 5 Rīgā. Krietni lielāks skaits – 62 personas – šādā statusā nonākuši būdami Lietuvas pilsoņi (no tiem 3 nepilngadīgie). 16 Rīgā, bet 9 – Dienvidkurzemē.