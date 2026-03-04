Cik Latvijā izmaksā bērns no zīdaiņa vecuma līdz augstskolas izlaidumam? Pilns aprēķinu SARAKSTS
Bērni dzimst mazāk. Tas laikam būtu maigi teikts. Patiesībā esam dziļā demogrāfiskajā bedrē. Protams, finanses nav vienīgais iemesls, kāpēc nedzimst bērni. Tomēr, lai kā mēs gribētu paļauties uz teicienu, ka katrs bērniņš nāk ar savu maizīti, būsim reāli – tā nenotiek. Maizīte jāsagādā vecākiem pašiem. Noskaidrojām aptuveno summu, un tā ir patiešām iespaidīga.
Ģimenes portāls Mammamuntetiem.lv veica pētījumu, lai ar vairāku rakstu sērijas palīdzību noskaidrotu, cik tad īsti izmaksā bērna audzināšana Latvijā, sākot no zīdaiņa vecuma līdz pat augstskolas absolvēšanai. Šajā noslēguma rakstā visi iepriekš minētie aprēķini ir apkopoti un aptuvenā gala summa ir noskaidrota.
Uzreiz gan jāsaka, ka konkrētus un ļoti precīzus aprēķinus veikt nav iespējams. Pirmkārt jau inflācijas dēļ. Piemēram, mēs varam tikai zīlēt, cik izmaksās augstskolas šī brīža divgadniekam. Tāpat viņš varbūt augstskolu nemaz neapmeklēs vai studēs budžeta grupā, vai, gluži pretēji, mācīsies ekskluzīvi dārgā Anglijas vai ASV universitātē. Šajā tāmē nav iekļautas tik individuālas lietas, kā medicīnas un zāļu izdevumi, specifiski un dārgi sporata veidi, dāvanas svētkos un citas ļoti specifiskas nianses.
Katras ģimenes iespējas un vajadzības ir ļoti individuālas, tāpēc apskatīsim vidējās šī brīža izmaksas, kā arī balstīsimies tepat Latvijā dzīvojošu vecāku pieredzē.
No dzemdībām līdz trīs gadu vecumam
Dzemdību izmaksas:
- Līgums ar vecmāti – vidēji 500 EUR
- Ģimenes palāta – vidēji 70 EUR
- Higiēnas preces un apģērbs jaunajai māmiņai – ap 50 EUR
Zīdaiņa pūriņš:
- Ratiņi, apģērbs pirmajam laikam, gultiņa, matracītis, higiēnas preces, kombinezoni, autosēdeklītis, vanniņa, autiņbiksītes un citas būtiskas lietas kopā – ap 960 EUR.
Bērns no divu mēnešu līdz trīs gadu vecumam:
- Autiņbiksītes – ap 30 EUR mēnesī. Divu gadu laikā aptuveni 720 EUR.
- Piena maisījums no sešu mēnešu līdz pusotra gada vecumam (pieņemot, ka bērns tiek piebarots un ēd arī mammas pieniņu) – vidēji 15 EUR mēnesī. Kopā ap 180 EUR.
- Apģērbi, apaviņi, kombinezoni no gada līdz trīs gadu vecumam – aptuveni 800 EUR.
- Vitamīni, pārtika, našķi no gada līdz 3 gadu vecumam – aptuveni 50 EUR mēnesī. Divos gados kopā 1200 EUR.
- Privātais dārziņš no 1,5 līdz 3 gadu vecumam ar pašvaldības finansējumu kopā ar ēdināšanu – ap 300 EUR mēnesī. Pusotra gada laikā 5400 EUR.
Kopā: bērns no dzimšanas līdz 3 gadu vecumam izmaksā aptuveni 10 610 EUR.
Bērnudārznieks pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē
- Ikdienas, svētku un āra apģērbs, apavi un aksesuāri – ap 850 EUR gadā. Četru gadu laikā 3400 EUR.
- Ēdināšana pašvaldības dārziņā – vidēji 50 EUR mēnesī. Četru gadu laikā 2400 EUR.
- Našķi, vitamīni, ēdiens mājās – vidēji 120 EUR mēnesī. Četru gadu laikā 5760 EUR.
- Koncerti, pasākumi, ballītes, izklaides – ap 30 EUR mēnesī. Četru gadu laikā 1440 EUR.
- Istabas labiekārtošana, mēbeles, gultasveļa, rotaļlietas – ap 400 EUR gadā. Četru gadu laikā 1600 EUR.
- Viens lielāks ceļojums vai daži mazāki (neskaitot vecāku izmaksas) – ap 900 EUR gadā. Četru gadu laikā 3600 EUR.
Kopā: ap 18 140 EUR.
Pamatskolas posms pašvaldības skolā
- Pusdienas skolā – ap 50 EUR mēnesī. 9 gadu laikā 4050 EUR.
- Kabatas nauda – ap 40 EUR mēnesī. 9 gadu laikā 4320 EUR.
- Apģērbi un apavi visām sezonām – ap 1000 EUR gadā. Deviņos gados 9000 EUR.
- Viena diennakts nometne gadā – ap 400 EUR. Deviņos gados 3600 EUR.
- Izklaides, ballītes, kino – ap 50 EUR mēnesī. Deviņos gados 5400 EUR.
- Interešu izglītība (vismaz viens pulciņš) + inventārs – ap 100 EUR mēnesī. Deviņos gados 10 800 EUR.
- Ēdiens mājās, našķi, vitamīni – ap 200 EUR mēnesī. Deviņos gados 21 600 EUR.
- Telefoni un gadžeti – ap 200 EUR gadā. Deviņos gados 1800 EUR.
- Ceļojumi – ap 1000 EUR gadā. Deviņos gados 9000 EUR.
Kopā: aptuveni 59 670 EUR.
Vidusskolas posms pašvaldības skolā
- Apģērbs un apavi – ap 1000 EUR gadā. Trīs gados 3000 EUR.
- Pusdienas skolā – ap 50 EUR mēnesī. Trīs gados 1350 EUR.
- Kabatas nauda – ap 80 EUR mēnesī. Trīs gados 2880 EUR.
- Nometnes un izbraucieni – ap 600 EUR gadā. Trīs gados 1800 EUR.
- Izklaides – ap 100 EUR mēnesī. Trīs gados 3600 EUR.
- Istabas labiekārtošana – ap 400 EUR.
- Interešu izglītība – ap 100 EUR mēnesī. Trīs gados 3600 EUR.
- Privātskolotājs – ap 100 EUR mēnesī. Trīs gados 3600 EUR.
- Ēdiens, higiēnas preces, vitamīni – ap 300 EUR mēnesī. Trīs gados 10 800 EUR.
- Telefoni un datori – ap 1000 EUR.
Kopā: aptuveni 30 230 EUR.
Studenti
- Studiju maksa – ap 4000 EUR gadā. Trīs gados 12 000 EUR.
- Īre mazam dzīvoklim Rīgā ar komunālajiem maksājumiem – ap 400 EUR mēnesī. Trīs gados 14 400 EUR.
- Vecāku atbalsts kabatas naudai – ap 300 EUR mēnesī. Trīs gados 10 800 EUR.
Kopā: aptuveni 37 200 EUR.
Un cik tad izmaksā izaudzināt bērnu Latvijā?
Protams, kādam vairāk, kādam pavisam mazāk, bet vēl kādam izdosies tikt cauri pārsteidzoši ekonomiski. Šī pētījuma rezultātā, ņemot vērā šī brīža cenas un rēķinot vidējās izmaksas, viena bērna audzināšana Latvijā no dzimšanas brīža līdz augstskolas izlaidumam izmaksā aptuveni 152 856 EUR.
Portāls Mammamuntetiem.lv no sirds novēl visiem vecākiem ne tikai pietiekamas finanses, bet arī dzīvesgudrību un izturību, ejot šo ceļu, ko sauc par bērnu audzināšanu.