Kas notiek ar “Sēnīti”? Tā virzās leģendārā restorāna atjaunošana
Pirms trim gadiem izskanēja ziņa, kas daudzus patiesi iepriecināja – tika paziņots par ieceri atjaunot vienu no ikoniskākajām Latvijas modernisma arhitektūras pērlēm, kādreiz leģendāro restorānu “Sēnīte”. Tā bija cerība, ka savulaik tik atpazīstamais ceļmalas simbols beidzot atgūs savu spozmi un atkal kļūs par vietu, kur gribas piestāt – ne tikai nostalģijas dēļ, bet arī arhitektūras un kultūras vērtības dēļ. Ņemot vērā, ka pēdējā laikā ap “Sēnītes” atjaunošanu iestājies zināms klusums un publiskajā telpā nav īsti skaidrs, kādā stadijā šobrīd ir darbi un kādi ir nākamie soļi, Jauns.lv sazinājās ar “Sēnītes” pārstāvjiem, lai noskaidrotu aktuālo situāciju.
Uz to saņēmām atbildi, ka visa informācija par līdz šim paveikto pieejama restorāna “Sēnīte” “Facebook” lapā, kas liecina, ka projekts pakāpeniski virzās uz priekšu.
Kā viens no ārēji redzamākajiem paveiktajiem darbiem ir nomazgātais restorāna ēkas kupolveida jumts. Kā pauž “Sēnītes” jaunais īpašnieks Rolands Zujevičs, unikālais kupolveida celtnes siluets palicis atmiņā vairākām paaudzēm – kā satikšanās vieta, kā kultūras zīme, sava laika nākotnes arhitektūras simbols, tieši kupola dēļ restorāns iekļauts arhitektūras pieminekļu sarakstā.
Novembra sākumā par kupola atjaunošanu parūpējās uzņēmums “MasterClean.lv”, kas atzīst – braucot garām “Sēnītei”, viņiem bieži nācies aizdomāties par to, kā šī vieta izskatījās savos ziedu laikos, un tieši tāpēc viņi nolēmuši dot savu praktisko pienesumu ēkas atdzimšanā, uzņemoties kupola mazgāšanu kā vienu no pirmajiem redzamajiem darbiem: “Neviens no mums restorānā pie galda nekad nav sēdējis, pasūtījis maltīti vai klausījies dzīvo mūziku, bet šī vieta vienmēr ir bijusi kā simbols. Kā daļa no mūsu ceļiem, vecāku stāstiem vai Latvijas ainavas, ko negribas redzēt pamestu. Reizēm pietiek ar vienu skatienu, lai saprastu – jā, šis ir tas brīdis. Brīdis, kad nevaram palikt malā. Un tieši tā mēs, “MasterClean.lv”, nolēmām, ka vēlamies dot savu pienesumu šīs ēkas atdzimšanā. Kad uzzinājām, ka sākti restaurācijas darbi, ilgi nedomājām. Kupola mazgāšana šķita pašsaprotams pirmais solis, ko varam uzņemties. Sazinājāmies ar atjaunojamā restorāna saimnieku Rolandu Zujeviču un piedāvājām savu palīdzību.”
Savukārt šī gada sākumā teritorijas sakārtošanā iesaistījās arī industriālā alpīnisma un arborisma uzņēmums “KNK Works”, kura izveidotājs Niks Viļums stāsta, ka interese par leģendāro restorānu un vēlme palīdzēt uzlabot tā apkārtējās vides vizuālo tēlu radusies gluži dabiski.
“Ļoti daudz bija dzirdēts par slaveno restorānu “Sēnīte”, tādēļ radās interese uzzināt, kā norit tās atjaunošanas process. Uzmeklējot saimnieku Rolandu Zujeviču, uzreiz bija skaidrs, ka izveidosies laba sadarbība. Vēlējos palīdzēt uzlabot vēsturiskās vietas kopējo vizuālo tēlu. Tāpēc mūsu uzņēmums KNK WORKS nekavējoties apsekoja teritorijā esošos kokus. Bija skaidrs, ka nepieciešams veikt darbus kopējās ainavas pilnveidošanai. Nozāģējām vienu bīstamu koku, kam saimnieks bija nokārtojis nepieciešamo atļauju, kā arī sakopām divas priedes ar daudziem nolūzušiem un sausiem zariem. Koku vainagi tikai veidoti tā, lai vēsturiskā “Sēnīte” kļūtu caurredzamāka un vizuāli pievilcīgāka.”
Kā pauž restorāna “Sēnīte” saimnieks Rolands Zujevičs: “Katrs darbs, katra iesaiste un palīdzība mūs tuvina vēsturiskajai vietai, kādu mēs to vēlamies redzēt, – atjaunotai un sakoptai.”
Par “Sēnītes” leģendāro popularitāti vislabāk liecina pavisam vienkāršs fakts – pie ceļmalā esošā veikaliņa teju vienmēr stiepās gara cilvēku rinda. Visbiežāk runā, ka īsts hits bijušas desiņas ar štovētiem kāpostiem, taču apmeklētāji augstu vērtējuši arī plašo sāļo un saldo maizīšu izvēli, kas “Sēnīti” padarīja par obligātu pieturas punktu ceļā.
Kopš 2023. gada rudens "Sēnītei" ir jauns īpašnieks - sabiedriskās ēdināšanas uzņēmums "Latvian Catering Company", kas uzsācis ilgus gadus pamesta kompleksa atjaunošanu.
Vēsturiskā restorāna “Sēnīte” atjaunošanas darbi
Uzņēmums “Latvian Catering Company” uzsācis vēsturiskā restorāna “Sēnīte” atjaunošanas darbus un pauž cerību, ka līdz restorāna 60. dzimšanas dienai - ...