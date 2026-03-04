Jelgavas novadā atkušņa un nokrišņu ietekmē grants seguma ceļu stāvoklis pasliktinās
Mainīgo laikapstākļu dēļ pašvaldības grants autoceļu posmi zaudē nestspēju un tie var kļūt grūti izbraucami, ziņo Jelgavs novada pašvaldības.
Atkušņa un lietus ietekmē pasliktinās braukšanas apstākļi uz autoceļiem ar C un zemāku uzturēšanas klasi, un lielākoties ar grants segumu. Uz grants seguma ceļiem un ielām ilgstoša atkušņa rezultātā var iestāties šķīdonis, proti, atkušņa ūdeņi un gruntsūdeņi veicina brauktuvju pārmitrināšanos, veidojas izskalojumi un bedres, ceļa segums zaudē nestspēju un braukšanas apstākļi pasliktinās.
Autovadītājiem jārēķinās, ka šķīdoņa laikā grants autoceļu uzturēšana ir apgrūtināta. Atbildīgie pašvaldības darbinieki seko līdzi grants ceļu stāvoklim un atbilstoši klimatiskajiem apstākļiem izvērtē masu ierobežojošo zīmju uzstādīšanu.
Ar ceļu uzturēšanas klasēm ziemas sezonai Jelgavas novada pagastu teritorijās var iepazīties pašvaldības tīmekļvietnē.
Atgādina, ka Jelgavas novada pašvaldības ceļu kopgarums ir apmēram 1000 kilometri, no kuriem teju 844 kilometri ir ar grants segumu.