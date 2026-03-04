Filmas "Harijs Poters" zvaigzne Daniels Redklifs dalās, ka ir kļuvis par "fitnesa fanātiķi"
Britu aktieris Daniels Redklifs atklājis, ka viņam ļoti patīk apmeklēt trenažieru zāli un uzturēt sevi formā.
Daniels Radklifs sacīja, ka viņš "varbūt neizskatās pēc cilvēka, kurš būtu fitnesa fanātiķis", taču treniņiem pieiet "diezgan intensīvi".
36 gadus vecais aktieris laikrakstam “The Wall Street Journal” pastāstīja, ka jūtas kā klišeja — cilvēks, kurš kādreiz bija atkarīgs no alkohola un tagad pievērsies sportošanai.
Daniels skaidroja, ka viņa pašreizējā treniņu rutīna sastāv no spēka vingrinājumiem, kardio un apļa treniņiem. Savu lielisko fizisko formu aktieris izradīja seriālā "Miracle Workers". Zemāk redzams fragments no seriāla.
Aktieris, kurš 2013. gadā atteicās no alkohola, iepriekš atzinis, ka pievērsās dzeršanai, lai tiktu galā ar to, ka ir palicis ļoti slavens. Raidījumā "Off Camera with Sam Jones Daniels" viņš stāstīja, ka alkoholu lietojis, lai aizmirstu, ka viņu novēro, vēsta "Daily Mail".
Viņš skaidroja: "Īpaši vēlajos pusaudža gados man bija grūti, kad pirmo reizi sāku apmeklēt vietas, kur šķita… iespējams, tas lielā mērā bija manā galvā, bet… tu juties novērots, kad iegāji bārā vai krogā. Manā gadījumā ātrākais veids, kā aizmirst, ka tevi vēro, bija piedzerties. Bet, kad tu esi piedzēries, tu saproti — ak, cilvēki tagad skatās vēl vairāk, jo esmu piedzēries, tāpēc droši vien vajadzētu dzert vēl vairāk, lai to ignorētu."
Daniels uzsvēra, ka viņam ļoti palīdzējuši draugi pārvarēt vajadzību lietot alkoholu, lai aizmirstos.