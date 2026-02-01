Pedofils Epstīns interesējies par sievieti, kas Porziņģi apsūdzēja izvarošanā
30. janvārī ASV Tieslietu ministrija publiskoja vēl vismaz trīs miljonus lappušu no pedofilijā un cilvēktirdzniecībā apsūdzētā finansista un prezidenta Donalda Trampa bijušā drauga Džefrija Epstīna lietas, tostarp vairāk nekā 2000 video un 180 000 attēlu. Kādā no publiskotajām e-pasta sarakstēm minēta pret Latvijas basketbola zvaigzni Kristapu Porziņģi 2019. gadā kādas sievietes paustā apsūdzība izvarošanā, par ko ieinteresējās bēdīgi slavenais Epstīns.
Vienā no publiskotajiem failiem redzams, ka kāda persona, kuras uzvārds ir aizkrāsots, 2019. gada 31. marta rītā nosūtījis Epstīnam epastu ar virsrakstu “Ziņojums: Porziņģis apsūdzēts par izvarošanu Ņujorkā”. Tieši šajā datumā ASV plašsaziņas līdzekļi vēstīja par apsūdzībām izvarošanā, kuras kāda sieviete izvirzījusi pret tā laika Ņujorkas “Knicks” pārstāvi Porziņģi. Šajā vēstulē pret Porziņģi vērsto apsūdzību autors raksturojis kā “vēl vienu izvarošanas apsūdzību gadījumu izspiešanas nolūkā”. Advokāts norādījis, ka apsūdzības publiskotas, lai izdarītu spiedienu uz varas iestādēm. Viņš arī pauda neizpratni par nolīgtā advokāta izvēli, kad pieejams milzīgs lērums alternatīvu.
Citā e-pasta vēstulē amerikāņu advokātam Deividam Šoenam, kas rakstīta pēc dažām stundām, Epstīns pauž vēlmi iegūt informāciju par šo sievieti personību un vaicā ieteikt kādu uzticamu izmeklētāju sev interesējošu jautājumu noskaidrošanai.
2019. gada 31. martā tika ziņots, ka kāda sieviete Porziņģi apsūdzējusi izvarošanā, kas it kā esot notikusi vairāk nekā pirms gada, bet Porziņģa pārstāvji it kā cietušo sievieti vainojuši naudas izspiešanā.
Pedofila Džefrija Epstīna sala "Mazā Sentdžeimsa"
Negodā kritušajam ASV finansistam piederošo salu cilvēki mēdz dēvēt dažādos vārdos - pats Epstīns to sauca par "Mazo Sentdžeimsu", daudzi to ...
Informāciju par apsūdzībām izvarošanā sestdien publicēja laikraksts "The New York Post", kas jau iepriekš nebija vairījies no neviennozīmīgu rakstu publicēšanas tieši Porziņģa sakarā. Medijs ziņoja, ka latvietis pēc liktenīgās 2018. gada 7.februāra NBA spēles pret Milvoki "Bucks", kurā vēl tā brīža Ņujorkas "Knicks" spēlētājs guva smagu ceļgala savainojumu, uz savu dzīvokli Manhetenā uzaicinājis savu kaimiņieni un viņu izvarojis. Šādas liecības Ņujorkas policijai sniegusi pati sieviete, bet varasiestādes ir uzsākušas izmeklēšanu. Incidents it kā noticis 7.februārī, bet Porziņģis esot cietušo apmeklējis viņas dzīvoklī aptuveni plkst.2 naktī un uzaicinājis uz saviem apartamentiem, turklāt viņa tam piekritusi. Savukārt ciemošanās laikā Latvijas basketbolists viņu esot izvarojis.
Sieviete par notikušo ziņojusi vien vairāk nekā gadu vēlāk, jo Porziņģis neesot samaksājis iepriekš atrunāto naudas summu par klusēšanu, kas bija 68 000 dolāru (57 000 eiro). Porziņģa pārstāvji pilnībā noraidīja apsūdzības, turklāt vainoja sievieti naudas izspiešanā, ko viņa centusies darīt jau iepriekš. Porziņģa advokāts Rolands Riopels toreiz pavēstīja, ka sievietes apsūdzības ir daļa no izspiešanas mēģinājuma, ko izmeklē ASV Federālais izmeklēšanas birojs (FIB).
Jāpiebilst, ka kādreizējā tuvā drauga Epstīna lietas dokumentu publiskošana bija viens no republikāņu kandidāta Donalda Trampa 2024. gada prezidenta vēlēšanu kampaņas jājamzirdziņiem, taču pēc atgriešanās Baltajā namā viņš vilcināja publiskošanu un pat apgalvoja, ka nav, ko Epstīna lietai pievērst uzmanību un vispār tas viss ir demokrātu viltojums. Tomēr paša atbalstītāju spiediena rezultātā pērn 19. novembrī viņš parakstīja likumu par dokumentu publiskošanu 30 dienu laikā. Kopš 19. decembra ASV Tieslietu ministrija publiskojusi vairākus dokumentu kopumus, pārkāpjot likuma prasību līdz šim datumam publiskot visus dokumentus. Līdz 2026. gada 30. janvārim tā bija publiskojusi mazāk nekā vienu procentu no dokumentu kopapjoma.
66 gadus vecais Epstīns tika apsūdzēts vairāku desmitu nepilngadīgu meiteņu seksuālā izmantošanā un cilvēku tirdzniecībā seksuālas izmantošanas nolūkā. Tiesu tā arī nesagaidījis, Epstīns pakārās federālajā aizturēšanas centrā Ņujorkā 2019. gada 10. augustā. Viņa galvenā palīdze un ilggadējā mīļākā, britu magnāta Roberta Maksvela meita Gileina Maksvela 2021. gadā tika notiesāta par bērnu seksuālu tirdzniecību un citiem noziegumiem, saņemot 20 gadu ieslodzījumu. 2025. gadā viņa no cietuma Floridā tika nosūtīta uz krietni maigāka režīma cietumu Teksasā.