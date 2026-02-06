Datu valsts inspekcijā var vērsties saistībā ar Džefrija Epstīna lietas dokumentu publiskošanu
Iedzīvotāji var vērsties Datu valsts inspekcijā (DVI) pēc palīdzības personas datu aizsardzības jautājumos saistībā ar notiesātā dzimumnoziedznieka Džefrija Epstīna lietas dokumentu publiskošanu, aģentūru LETA informēja DVI.
DVI norāda, ka tai nav jurisdikcijas pār ASV iestāžu rīcību, taču Eiropas Savienības (ES) pilsoņiem ir pieejami aizsardzības mehānismi saskaņā ar ES-ASV datu privātuma regulējumu. DVI informē, ka iedzīvotāji var vērsties inspekcijā, lai sūdzība tiktu nodota ASV kompetentajām iestādēm, vai arī ASV civiltiesā, ja uzskatāms, ka personas datu atklāšana radījusi kaitējumu.
Savukārt ASV Tieslietu ministrija atzinusi, ka, publiskojot ar dzimumnoziedznieka Džefrija Epstīna lietu saistītos dokumentus, dažos gadījumos varēja palikt neaizklāti sensitīvi dati, tostarp cietušo personas informācija. Ministrija to skaidro ar tehniskām vai cilvēciskām kļūdām liela apjoma dokumentu publicēšanas procesā un norāda, ka veiktas korektīvas darbības, tostarp dokumentu izņemšana vai labošana. Cilvēki, kuru dati varētu būt neatbilstoši atklāti, aicināti ziņot ministrijai e-pastā.
Jau ziņots, ka Latvijas Valsts policija (VP) sākusi kriminālprocesu par pagājušajā nedēļā publiskotajiem Epstīna lietas jaunākajiem materiāliem, kuros Latvija figurē kā viena no iespējamām nepilngadīgu meiteņu vervēšanas vietām.
Kā informēja VP, trešdien, saskaņojot ar prokuratūru, Organizētās noziedzības smago un sērijveida noziegumu apkarošanas pārvaldē sākts kriminālprocess saistībā ar ASV Federālā izmeklēšanas biroja (FBI) oficiālajā tīmekļvietnē publiskotajiem materiāliem par Epstīna izveidoto noziedzīgo tīklu un vairāku personu vervēšanu, tostarp iespējamu Latvijas valstspiederīgo vervēšanu uz ASV seksuālai izmantošanai ekspluatācijas nolūkā.
Kriminālprocess patlaban kvalificēts atbilstoši Krimināllikuma pantam par cilvēktirdzniecību. Plašākus komentārus policija nesniedza.
Kā vēstīts, publiskotajos Epstīna lietas jaunākajos materiālos Latvija figurē kā viena no iespējamām nepilngadīgu meiteņu vervēšanas vietām. Latvija un Rīga dokumentos dažādā kontekstā minēta simtiem reižu. Publiskotajos failos atrodami arī vairāku latviešu modeļu vārdi un modeļu aģentūru nosaukumi, kā arī atklājas Epstīna personiskās sarakstes ar latviešu meitenēm.