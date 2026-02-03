Skandāls ap Lietuvas festivālu “Midsummer Vilnius”: mākslinieki atsakās uzstāties pēc ziņām par organizatoru saistību ar Epstīnu
Lietuviešu dziedātāja Monika Liu un Lietuvas Kamerorķestris pārtraukuši sadarbību ar festivālu "Midsummer Vilnius", jo izskanējusi informācija par pasākuma organizatoru saistību ar notiesāto dzimumnoziedznieku Džefriju Epstīnu.
"Es nopietni uztveru publiski pieejamo informāciju par "Midsummer" organizatoriem, tāpēc pārtraucu sadarbību ar festivālu "Midsummer"," platformā "Instagram" rakstīja dziedātāja, kura šogad bija plānojusi uzstāties šajā pasākumā.
Liu, kas pārstāvēja Lietuvu 2022. gada Eirovīzijas dziesmu konkursā, paziņojumu izplatīja pēc tam, kad festivāla direktors Valds Petreiķis pavēstīja, ka vairs nebūs pasākuma organizators. Uzņēmējs ir minēts dažos no tā sauktajiem Epstīna dokumentiem, kurus publicējusi ASV Tieslietu ministrija.
Iepriekš arī Lietuvas Kamerorķestris paziņoja, ka nepiedalīsies festivālā.
Festivālu "Midsummer Vilnius" organizē "Baleto teatras", kuru vada Petreiķis un kas 2018. gadā divos pārskaitījumos saņēma 28 000 ASV dolāru no Epstīna fonda, liecina pagājušajā nedēļā publicētie dokumenti.
2017. gadā vēl viens Petreiķim piederošs uzņēmums "Fors Projektai" saņēma 75 000 eiro pārskaitījumu no Epstīna fonda "Gratitude America".
Petreiķis teica, ka viņa vadītās organizācijas darbība turpinās, visas uzņemtās saistības tiks izpildītas un plānotie projekti tiks īstenoti, kā paredzēts.
Viņš apgalvoja, ka saziņas laikā neesot zinājis par Epstīna noziedzīgajām darbībām, bet uzsvēra, ka saprot situācijas delikātumu un sabiedrības reakciju.
Publicētais materiāls liecina, ka Petreiķi un Epstīnu iepazīstināja Lietuvas uzņēmēja sieva Simona Petreiķe.
2017. gadā Petreiķe rakstīja ASV finansistam, ka viņas vīrs septiņus gadus organizējis pasākumus Lietuvā un vēlas tos pacelt augstākā līmenī, jautājot, vai Epstīns apsvērtu investīcijas.
Viņa arī rakstīja, ka draudzība ar Epstīnu viņai ir ļoti svarīga un ka viņa ieguldījums viņas mācībās un karjerā ir mainījis viņas dzīvi.
Savā testamentā Epstīns Petreiķa sievai novēlēja trīs miljonus ASV dolāru.
Epstīna dokumentos ir vairāku Lietuvas pilsoņu uzvārdi, un dokumenti liecina par viņa pazīšanos ar vairākām lietuviešu māksliniecēm un modelēm.
Lietuvas Ģenerālprokuratūra pirmdien paziņoja, ka nav saņēmusi informāciju no ASV iestādēm par Lietuvas pilsoņiem, kas ir aizdomās turētie vai cietušie Epstīna lietā, bet atteicās komentēt, vai tā izvērtēs Epstīna lietā atklātos apstākļus.
Epstīns 2008. gadā atzina savu vainu nepilngadīgas personas prostitūcijas organizēšanā un tika notiesāts uz 13 mēnešiem cietumā, lielāko daļu soda izciešot vieglākā režīmā.
2019. gada jūlijā ASV finansists tika aizturēts Ņujorkā un apsūdzēts federālos noziegumos, kas saistīti ar nepilngadīgo seksuālo izmantošanu un cilvēku tirdzniecību.
Tā paša gada augustā tika oficiāli paziņots, ka Epstīns pirms tiesas prāvas savā cietuma kamerā izdarījis pašnāvību.