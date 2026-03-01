VUGD sestdien saņēmis četrus izsaukumus, kur uz plīts aizmirsts un piededzis ēdiens.
112
Šodien 11:51
Ugunsgrēks Liepājā: naktī degusi divstāvu dzīvojamā māja
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests sestdien saņēmis četrus izsaukumus, kur uz plīts piededzis bez uzraudzības atstats ēdiens, informēja VUGD pārstāve Sandra Vējiņa.
Divi šādi izsaukumi saņemti Rīgā un pa vienam Liepājā un Preiļu novadā. Pagājušajā diennaktī nav bijuši izsaukumi uz ugunsgrēkiem, kuros izglābti, cietuši vai bojā gājuši cilvēki.
Vakar plkst. 22.27 saņemts izsaukums uz Pupu ielu Liepājā, kur divstāvu dzīvojamā mājā dega starpstāvu pārsegums desmit kvadrātmetru platībā. No ēkas pirms VUGD ierašanās evakuējās deviņi cilvēki. Plkst. 1.20 ugunsgrēks likvidēts.
Pagājušajā diennaktī VUGD saņēma 49 izsaukumus - 17 uz ugunsgrēku dzēšanu, 21 uz glābšanas darbiem, bet vēl 11 izsaukumi bija maldinājumi.