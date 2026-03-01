ASV un Izraēla uzbrukusi Irānai
28. februāri Izraēla veikusi preventīvu triecienu Irānai.
Pasaulē
Šodien 11:19
Izraēla atsāk uzbrukumu: Teherānā grand sprādzieni, virs pilsētas paceļas dūmi
Izraēlas armija svētdien paziņojusi, ka atsākusi triecienus mērķiem Teherānā.
Armija dod triecienus mērķiem, kas saistīti ar Irānas terora režīmu, teikts armijas paziņojumā.
🚨 BREAKING: Teheran, ibu kota Iran terkena serangan udara beruntun Israel. 😳 pic.twitter.com/crWdMDqjav— Extra Time Indonesia (@idextratime) March 1, 2026
Sestdienas Izraēlas gaisa spēku triecienu mērķis bija pārsvara nodrošināša gaisā, lai pavērtu ceļu uz Teherānu.
Tikmēr aģentūras AFP žurnālists no Irānas galvaspilsētas ziņo, ka Teherānā atskanējuši vairāki sprādzieni.
Sprādzieni atskanējuši pilsētas ziemeļdaļā, kur no kādas ēkas paceļas dūmi. Kas ir bijis triecienu mērķis, pagaidām nav zināms.