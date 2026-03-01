Izraēla un ASV veikusi preventīvu triecienu Irānai.

ASV un Izraēla uzbrukusi Irānai

28. februāri Izraēla veikusi preventīvu triecienu Irānai.

Izraēla atsāk uzbrukumu: Teherānā grand sprādzieni, virs pilsētas paceļas dūmi

Jauns.lv / LETA

Izraēlas armija svētdien paziņojusi, ka atsākusi triecienus mērķiem Teherānā.

Armija dod triecienus mērķiem, kas saistīti ar Irānas terora režīmu, teikts armijas paziņojumā.

Sestdienas Izraēlas gaisa spēku triecienu mērķis bija pārsvara nodrošināša gaisā, lai pavērtu ceļu uz Teherānu.

Tikmēr aģentūras AFP žurnālists no Irānas galvaspilsētas ziņo, ka Teherānā atskanējuši vairāki sprādzieni.

Sprādzieni atskanējuši pilsētas ziemeļdaļā, kur no kādas ēkas paceļas dūmi. Kas ir bijis triecienu mērķis, pagaidām nav zināms.

