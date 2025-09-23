"Katrs mirklis ir mūžības daļa" - noslepkavotā advokāta Rebenoka dzīvesbiedrs ar siltiem vārdiem atceras Pāvelu
Šogad 20. septembrī apritēja jau 5 gadi kopš šausmu pilnās nakts, kad savā privātmājā Langstiņos tika nogalināts advokāts Pāvels Rebenoks. Slepkavība notika viņa dzīvesbiedra Ingus Balandina acu priekšā. Pāvela nāves dienā Ingus dalījies ar smeldzīgu ierakstu.
Pēdējā gaitā pavada nogalināto advokātu Pāvelu Rebenoku
2020. gada 26. septembrī Rīgas Kristus Piedzimšanas pareizticīgo katedrālē notika atvadīšanās no noslepkavotā advokāta Pāvela Rebenoka.
Kas un kāpēc 40 gadu veco Rebenoku nogalināja, aizvien nav zināms. Veterinārārsts Ingus Balandins, kurš ar Pāvelu 13 gadus dzīvoja kopā un bija pāris, sava dzīvesbiedra nāves dienā sociālajā vidē dalījies ar foto, kurā redzams ziedu ieskauts foto Rebenoka kapavietā. Ierakstu Ingus ilustrējis ar dzejas rindām: "Šķiet, ka laiks kļūst redzams – / kā upes straume, kas nes sevī / gan vakardienas sapņus, gan šodienas klusumu. / Tajā ir maigums, / kas atgādina – nekas neatgriežas, / un reizē mierinājums, / ka katrs mirklis ir mūžības daļa. / Šī melodija ir kā pieskāriens, / kas paliek pat tad, / kad viss pārējais aizplūst."
Jau ziņots, Rebenoks tika noslepkavots naktī uz 2020. gada 20. septembri, kad viņš uzturējās savā dzīvesvietā - privātmājā Langstiņos. Uzbrukuma laikā tika ievainots viņa partneris Ingus Balandins.
Policija informēja, ka trīs maskās tērpti noziedznieki advokāta Rebenoka mājā iebrukuši, uzlaužot durvis, un savus upurus tie situši ar rokām, kājām un turpat atrastiem dēļiem, bet no notikuma vietas aiznesuši līdzi dārgus rokaspulksteņus un juvelierizstrādājumus.
Laupītāji upurus pārsteiguši, nezvanot pie durvīm, bet ielaužoties no pagalma puses. Policija notikuma vietā ieradusies pēc tam, kad noziegumā cietušais Balandins vērsies pēc palīdzības pie kaimiņiem, jo viņam pašam telefons ticis atņemts.
Nogalinātā advokāta Pāvela Rebenoka dzīvesvieta Langstiņos
Nogalinātā advokāta Pāvela Rebenoka ekstravagantais dzīvesstils
