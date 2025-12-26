Skat, kā izaudzis filmas "Sliktais Santa” zvaigzne Brets Kellijs
Aktierim Bretam Kellijam 2003. gada filma “Sliktais Santa” (Bad Santa) atnesa svētku laika slavu, taču kur šodien ir šis bērnu aktieris?
Breds Kellijs bija tikai astoņus gadus vecs, kad atveidoja Tērmenu Mermanu Ziemassvētku komēdijā “Sliktais Santa”. Divdesmit divus gadus pēc filmēšanās kopā ar Billiju Bobu Torntonu, tagad 31 gadu vecais Breds joprojām darbojas izklaides industrijā.
Lai gan viņa karjera nav uzlēkusi Holivudas spožākajās virsotnēs, Kanādas aktieris ir saglabājis stabilu darbu un ir nogājis tālu ceļu no savas debijas kā cirtainais, apsmietais puisēns svētku filmā. Viņš atzinis, ka nekad nav pārcēlies uz Losandželosu — Breds izvēlējās palikt savā dzimtajā Vankūverā un tikai braukt uz filmēšanu, kad nepieciešams. “Kad vien strādāju, es vienmēr atgriezos mājās — un tas nozīmēja atpakaļ savā pilnīgi parastajā dzīvē,” atklāja aktieris.
“Lielākoties es biju ļoti laimīgs, ka varēju dzīvot normālu dzīvi, un tad ik pa laikam tikt iemests brīžos, kad filmējos kopā ar Billiju Bobu vai kādā citā lielā projektā.”
Breds vēlāk izstudēja uzņēmējdarbību Britu Kolumbijas Universitātē. “Šajā profesijā nekad nevar zināt, kas notiks tālāk,” viņš sacīja. “Vienmēr gribēju, lai man ir uz ko paļauties.”
Pašlaik viņš ir viens no galvenajiem aktieriem tumšajā komēdijā un juridiskajā drāmā “Family Law”, kur viņš spēlē Sesilu Petersonu. Breds pievienojās Kanādas seriālam jau tā agrīnajā posmā — tas sācies 2021. gadā.
Breds ar siltumu atceras filmēšanos filmā “Sliktais Santa”, taču atzina, ka astoņu gadu vecumā piedalīties noklausīšanās procesā nebija viegli. “Es saprotu, kāpēc daži bērni to nevar izturēt — kad kāds pusmūža vīrietis sāk uz tevi izgāzt visrupjākos aizskarošos tekstus, ko vien var iedomāties.”
Realitātē Billijs Bobs nebija nekas līdzīgs savam ekrāna tēlam Vilijam Sokem. “Viņš bija ļoti, ļoti silts un viesmīlīgs,” sacīja Breds. “Viens no jaukākajiem cilvēkiem, ar ko jebkad esmu strādājis.”