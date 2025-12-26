Kļūda, kas var gadīties ikvienam un izmaksāt dārgi: koplietošanas auto uzņēmumi brīdina lietotājus
Koplietošanas auto kļuvuši par ērtu un populāru pārvietošanās veidu, taču atsevišķos gadījumos lietotāji saskaras ar nepatīkamām situācijām – pēc automašīnas novietošanas brauciens lietotnē netiek korekti noslēgts, un transportlīdzekli var izmantot kāds cits, turpinot braukt par iepriekšējā klienta konta līdzekļiem. Portāls Jauns.lv skaidroja, kā šādos gadījumos rīkojas koplietošanas auto pakalpojumu sniedzēji.
“Bolt Drive” vadītājs Edvīns Kažoks norāda, ka pakalpojuma lietošanas noteikumi, līdzīgi kā tradicionālajā auto nomā, paredz pilnu lietotāja atbildību par transportlīdzekli nomas laikā. “Aicinām ikvienu lietotāju pēc brauciena pārliecināties, ka automašīna ir aizslēgta un brauciens lietotnē ir pabeigts. Tas palīdz izvairīties no nepatīkamiem starpgadījumiem,” uzsver Kažoks, piebilstot, ka šādas situācijas praksē notiek reti.
Lai mazinātu riskus, “Bolt Drive” ir ieviesis vairākus drošības risinājumus. Ja automašīna paliek neaizslēgta un netiek izmantota 15 minūtes, dzinējs automātiski tiek bloķēts. Lai to atkal iedarbinātu, nepieciešama autorizācija lietotnē. Tas liedz iespēju nepiederošām personām vienkārši aizbraukt ar neaizslēgtu auto.
Papildu drošībai lietotnē tiek sūtīti brīdinājumi – pirmais pēc 15 minūtēm, ja auto ilgstoši stāv nekustīgi, un atkārtots paziņojums pēc stundas. Lai šie brīdinājumi sasniegtu lietotāju, aplikācijā jābūt ieslēgtai paziņojumu saņemšanai.
Ja lietotājs pamana, ka automašīna nav aizslēgta un to izmanto cita persona, “Bolt Drive” iesaka vispirms nekavējoties sazināties ar Valsts policiju, norādot transportlīdzekļa atrašanās vietu, un tikai pēc tam vērsties pie klientu atbalsta. Uzņēmums uzsver – ja zaudējumi radušies lietotāja neuzmanības dēļ, izmaksas tiek segtas no klienta līdzekļiem.
Līdzīga pieeja ir arī citam koplietošanas auto pakalpojumu sniedzējam – “CityBee”. Uzņēmumā norāda, ka, lai gan precīza statistika netiek apkopota, gadījumi, kad lietotāji aizmirst pārliecināties par brauciena korektu pabeigšanu, ir bijuši vairākkārt. “Mūsu lietošanas noteikumi skaidri nosaka, ka lietotāja pienākums ir pārliecināties, ka brauciens ir pabeigts un transportlīdzeklis aizslēgts,” uzsver “CityBee”.
Attiecībā uz iespējamu maksas atmaksu “CityBee” skaidro, ka katrs gadījums tiek izvērtēts individuāli. Ja automašīna ir novietota un netiek izmantota, bet lietotājs pats pamana, ka brauciens palicis aktīvs, iespējama daļēja kompensācija kā vienreizējs labas gribas žests. Tomēr pilna kompensācija ne vienmēr ir iespējama, īpaši situācijās, kad nav skaidri nosakāms, vai brauciens nav pabeigts neuzmanības dēļ vai transportlīdzeklis ticis izmantots apzināti.
Uzņēmums norāda, ka ir konstatēti arī gadījumi, kad lietotāji apzināti ļauj citiem izmantot transportlīdzekli ar savu profilu, kas ir būtisks “CityBee” noteikumu pārkāpums. Tāpat jāņem vērā, ka aktīvs brauciens samazina auto pieejamību citiem klientiem.
Vienlaikus “CityBee” uzsver – ja lietotājs uzskata, ka brauciena pabeigšanu liedza tehniska kļūme, šādi gadījumi tiek rūpīgi izskatīti, un sistēmas defekta apstiprināšanas gadījumā iespējama arī pilna kompensācija.
Lai novērstu riskus, “CityBee” izmanto automātiskus paziņojumus par ilgstoši aktīviem braucieniem, kā arī klientu atbalsta komanda nepieciešamības gadījumā mēģina sazināties ar lietotāju telefoniski vai pa e-pastu.
Abu uzņēmumu galvenais ieteikums lietotājiem ir nemainīgs – nekavējoties rīkoties, ja pamana problēmu, sazinoties ar klientu atbalstu, un vienmēr pārliecināties, ka brauciens lietotnē ir korekti noslēgts un automašīna aizslēgta.