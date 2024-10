Četri gadi pēc šaušalīgā nozieguma - noslepkavotā Pāvela Rebenoka dzīvesbiedra Ingus Balandina stāsts

Piemineklis ir grāmatas formā. “Viņš ļoti daudz lasīja gan profesionālo literatūru, gan citu. Katru dienu no pilsētas mājās brauca ar kādu grāmatu rokās. Visās grāmatnīcās viņu pazina. Grāmatu mājās bija ļoti daudz; katrā istabā lielie grāmatu plaukti. Un reiz viņš intervijā, šķiet, pat jūsu žurnālā, bija par sevi teicis, ka ir kā līdz galam neizlasīta grāmata,” tā Ingum dzimusi iedvesma pieminekli veidot kā atvērtu grāmatu. “Tāpat kontekstā saskatu arī to, ka viena no Pāvela visskaistākajām īpašībām bija, ka viņš prata apkārtējiem piešķilt dzirksti un uzjundīt degsmi. Tādā ziņā, ka viņš nevienam no draugiem neļāva stagnēt, sēdēt uz veciem lauriem, bet gan rosināja un mudināja augt, pilnveidoties. Tieši Pāvels bija tas, kas uzstāja, lai es veru vaļā pats savu veterināro klīniku, nevis kā ārsts strādāju pie cita. Un tāds viņš bija pret visiem, kas bija viņam apkārt. Viņam sanāca iedvest drosmi, ticību un pārliecību,” ideju papildina Ingus.