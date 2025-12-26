Pēc četru dienu darba Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests izceļ vieglo automašīnu no Daugavas, kur tā 27. novembrī iebrauca upē un nogrima.
Baisākie ceļu satiksmes negadījumi, kas 2025. gadā satrieca Latviju
Šogad apkopotā statistika par satiksmes negadījumos bojāgājušiem ir skarba, un nepieciešamības gadījumā būs jāsāk domāt par bargāku sodu ieviešanu, Ceļu satiksmes drošības padomes (CSDP) sēdē paziņoja tās vadītājs, satiksmes ministrs Atis Švinka (P).
Laikā līdz 27. novembrim, avārijās dzīvību zaudējuši 108 cilvēki, kas nozīmē, ka jau tobrīd tika pārsniegti visi pagājušā gada rādītāji, norādīja Švinka.
"Šie dati ir skarbi un nepielūdzami, un man liekas, ka tā ir visa mūsu atbildība - augstākās politiskās vadības, visu institūciju, pilsētu vadības un arī sabiedrības, kādā veidā varam rīkoties, lai mazinātu šī traģēdijas un stiprinātu satiksmes drošību," uzsvēra Švinka.
Portāls Jauns.lv atskatās uz aizvadītā gada smagākajiem ceļu satiksmes negadījumiem ar bojāgājušajiem.