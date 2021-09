Šodien aprit gads kopš nežēlīgās advokāta Pāvela Rebenoka slepkavības

Naktī uz 2020. gada 20. septembri savā dzīvesvietā Langstiņos tika noslepkavots advokāts Pāvels Rebenoks. Tonakt vēlu vakarā Rebenoks kopā ar dzīvesbiedru Ingu Balandinu atgriezās no mazām svinībām pie Mārtiņa Krieķa ģimenes, un mājās viņus sagaidīja slepkavas. Lai gan no nozieguma vietas tika aiznesti dārgi pulksteņi un citas vērtslietas, policija jau uzreiz līdzās laupīšanai kā otru no galvenajām slepkavības versijām izmeklēja tās saistību ar Rebenoka profesionālo darbību.

Gadu pēc slepkavības Rebenoka tuvs draugs un kolēģis Mārtiņš Krieķis līdztekus policijas amatpersonām šobrīd pats veic arī savu izmeklēšanu. Krieķis intervijai ar Jauns.lv šī gada septembra sākumā atklāja, ka, visticamāk, policija nozieguma veicēja identitāti nekad neatklās, vai arī nonāks pie viltus rezultāta. Viņš pats uzskata, ka noziegumu īstenojusi maza militāra organizēta grupa, kas nav no Latvijas un kura tikusi pasūtīta advokāta slepkavībai.

Krieķis nosodoši vērtē Valsts policijas darbu, norādot, ka tie šobrīd cīnoties ar muļķībām, aizturot Covid-19 noteikumu pārkāpējus, kamēr iztrūkst adekvāta darba nopietno noziegumu izmeklēšanā.

Tomēr Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Kriminālizmeklēšanas pārvaldes pirmās nodaļas priekšnieka vietnieks Jānis Kāpostiņš stāstīja, ka krimināllietā līdz šim ir aptaujātas un nopratinātas vairāk nekā 300 personas, taču patlaban lietā nav aizdomās turēto vai personu, pret kurām sākts kriminālprocess.

Līdz šim lietā nozīmētas vairāk nekā 20 kompleksās ekspertīzes, ka arī ir pieprasīta informācija no dažādu valstu datubāzēm. Patlaban gan visas atbildes vēl nav saņemtas.

Kāpostiņš pastāstīja, ka policija pārbauda visus videonovērošanas kameru ierakstus, kuru skaits ir ļoti liels, un darbā izmanto visas jaunākās tehnoloģijas. Tāpat likumsargi turpina izskatīt autovadītāju iesniegto videoreģistratoru ierakstus.

Valsts policija pauž nostāju, ka Rebenoka slepkavības izmeklēšanā virzība ir pozitīva, lai gan gada laikā nav aizturēta neviena persona aizdomās par nozieguma veikšanu.

Policija informēja, ka trīs maskās tērpti noziedznieki advokāta Rebenoka mājā iebrukuši, uzlaužot durvis, un savus upurus tie situši ar rokām, kājām un turpat atrastiem dēļiem, bet no notikuma vietas aiznesuši līdzi rokaspulksteņus un juvelierizstrādājumus vairāk nekā 150 000 eiro vērtībā.

Laupītāji upurus pārsteiguši, nezvanot pie durvīm, bet ielaužoties no pagalma puses. Policija notikuma vietā ieradusies pēc tam, kad noziegumā cietušais Balandins vērsies pēc palīdzības pie kaimiņiem, jo viņam pašam telefons ticis atņemts.

Pāvels Rebenoks dzimis 1980. gada 4. augustā. Viņš beidzis Latvijas Jūras akadēmiju kuģu vadīšanas specialitātē, kā arī Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti. Strādājis uz Latvijas kuģniecības kuģiem, 2003. gadā bijis Ministru prezidenta E.Repšes ārštata padomnieks jūrniecības un ostu jautājumos, tad iecelts par finanšu ministra padomnieku Ventspils ostas jautājumos, tad Ministru kabinets apstiprinājis Rebenoku Ventspils ostas valdē kā Finanšu ministrijas pārstāvi un pēc dažiem mēnešiem 2004. gada martā no šā amata atcēlis.

No partijas "Jaunais laiks" saraksta 2005. gadā Rebenoks kandidējis Rīgas domes vēlēšanās , 2006. gadā - 9. Saeimas vēlēšanās. 2005. gadā divus mēnešus bijis AS "RĪGAS JŪRAS LĪNIJA" padomes priekšsēdētāja vietnieks.

No 2018. gada septembra līdz 2019. gada aprīlim bijis AS "Olainfarm" padomes priekšsēdētājs. 2019. gada februārī kļuvis par Rīgas brīvostas pārvaldes valdes locekli. No 2019. gada jūnija līdz 2019. gada jūlijam bijis AS "Latvenergo"padomes priekšsēdētājs.

2020. gada februārī ievēlēts par Rīgas brīvostas pārvaldes valdes priekšsēdētāja vietnieku, bet tā paša gada aprīlī paziņojis, ka pamet darbu Rīgas brīvostas valdē, tādējādi saglabājot savu advokāta statusu.

Bijis Latvijas Sociāldemokrātiskās partijas biedrs. 2003. gada decembrī ievēlēts par partijas "Jaunais laiks" Rīgas nodaļas valdes locekli, no 2018. gada novembra - nodibinājuma "Valērija Maligina fonds" valdes loceklis.

Pēc 2020. gada februārī sniegtās informācijas, Rebenoks ir līdzīpašnieks SIA "Frančeska VET" (16.71%) un SIA "Verdorff" (50%).