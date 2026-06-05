Pēc Zelenska atklātās vēstules Kremlis aicina viņu uz Maskavu
Ja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vēlas tikties ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu, viņš var ierasties Maskavā, ceturtdienas vakarā paziņoja Putina preses sekretārs Dmitrijs Peskovs, vēsta Krievijas mediji.
"Zelenskis jebkurā brīdī var atbraukt uz Maskavu. Prezidents Putins ir teicis, ka, ja Zelenskis vēlas parunāt, viņš var atbraukt uz Maskavu un to izdarīt," sacīja Peskovs žurnālistiem Sanktpēterburgas ekonomikas forumā, atbildot uz jautājumiem par ceturtdienas vakarā publiskoto Zelenska atklāto vēstuli Putinam, kurā viņš piedāvā tikties.
Vēstulē gan Zelenskis norādījis, ka tikšanās būtu jārīko kādā trešaja valstī, nevis Ukrainā vai Krievijā.
Peskovs arī sacīja, ka Kremlī ir iepazinušies ar Zelenska vēstuli, kas esot publicēta brīdī, kad Putins piedalījies pasākumā, taču vēstules saturs Putinam tikšot darīts zināms.
Jau vēstīts, ka Zelenskis ceturtdien atklātā vēstulē Putinam piedāvāja tikties klātienē, lai apspriestu kara izbeigšanu, un paziņoja, ka Ukraina ir gatava abu valstu līderu tiešām sarunām.