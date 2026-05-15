Hokeja emocijas uz lielajiem ekrāniem: Rīgā un Liepājā atklās fanu zonas
Šodien Rīgā un Liepājā atklās Optibet Fanotava fanu zonas, aicinot hokeja līdzjutējus pulcēties kopā un piedzīvot pasaules čempionāta emocijas īpašā, arēnas cienīgā atmosfērā. Ieeja pasākumos būs bez maksas, un fanu zonas darbosies visa čempionāta laikā.
No 15. līdz 31. maijam hokeja fanu zonas būs pieejamas Rīgā, Esplanādes parks, un Liepājā, Lielais Dzintars stāvlaukumā, piedāvājot iespēju vērot visas pasaules čempionāta hokejā spēles uz lielajiem ekrāniem.
Īpašas klātbūtnes sajūtas radīšanai fanu zonās tiks uzstādīti divi lielizmēra LED ekrāni (5,5 m x 3 m), kā arī skatuve koncertiem un citiem notikumiem, nodrošinot pilnvērtīgu pasākuma pieredzi līdz pat 5000 apmeklētāju vienlaikus.
Visā čempionāta laikā fanu zonās gaidāma ne tikai spēļu skatīšanās, bet arī muzikāla un izklaidējoša programma – dažādi mākslinieki un aktivitātes papildinās katras spēles atmosfēru, padarot kopā būšanu par īstiem svētkiem.
Pirmais īpašais notikums gaidāms jau 16. Maijā, kad Rīgas fanu zonā plkst. 20.00 uz skatuves kāps Dzelzs Vilks, radot jaudīgu svētku noskaņu un vienojot līdzjutējus kopīgā līdzjušanā.
Apmeklētājus sagaidīs arī konkursi ar vērtīgām balvām, ēdināšanas zona ar daudzveidīgu ēdienu un dzērienu piedāvājumu, kā arī aktivitātes visai ģimenei, tostarp jaunākajiem hokeja līdzjutējiem.