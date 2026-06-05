Piektdiena būs pārsvarā mākoņaina un silta.
Sabiedrība
Šodien 07:00
Piektdiena būs pārsvarā mākoņaina un silta
Piektdien Latvijā saglabāsies pārsvarā mākoņains laiks, gaiss būs mitrs un silts, prognozē sinoptiķi.
Vietām - galvenokārt valsts austrumu daļā - līs. Plašāki un stiprāki nokrišņi gaidāmi vakarā un naktī, dažviet zibeņos un dārdēs pērkons.
Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidiem, dienvidaustrumiem, dienas otrajā pusē Kurzemē būs mainīga virziena vējš. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +19..+24 grādiem.
Rīgā gaidāma mākoņaina diena. Nokrišņu varbūtība maza, tā pieaugs vakarā. Pūšot lēnam līdz mērenam dienvidu, dienvidaustrumu vējam, gaiss iesils līdz +22 grādiem.
Laikapstākļus nosaka atmosfēras fronte. Gaisa spiediens jūras līmenī no 1008 hektopaskāliem Kurzemes rietumkrastā līdz 1016 hektopaskāliem Latgales austrumos.