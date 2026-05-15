"Grobiņa" zaudē iegūto pārsvaru un spēlē neizšķirti ar "Tukums 2000"
"Grobiņa" piektdien "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas 13. kārtas ievadā savā laukumā ar 3:3 (2:2) cīnījās neizšķirti ar "Tukums 2000" komandu.
Mača pirmajā minūtē laukuma saimniekus vadībā izvirzīja Artjoms Puzirevskis, bet nepilnas desmit minūtes vēlāk pārvaru dubultoja Artjoms Holods, abos vārtu guvumos rezultatīvi piespēlējot Maksimam Sidorovam.
Pirmā puslaika turpinājumā mājinieku vārtos bumbu raidīja Leoni Pereira un Ruslans Deružinskis un panāca neizšķirtu.
Otrā puslaika vidū savos vārtos bumbu raidīja Deružinskis, kas ļāva "Grobiņai" atgūt vienu vārtu pārsvaru. Pamatlaika izskaņā rezultātu izlīdzināja Oloko Ede.
Pirmajā aplī komandas cīnījās neizšķirti 1:1.
13. kārtas turpinājumā sestdien "Super Nova" uzņems "Ogre United" un "Riga" mājās cīnīsies ar "Jelgavu", bet svētdien RFS viesosies pie "Audas"un "Liepāja" savā laukumā spēkosies ar "Daugavpili".
Pēc 12 spēļu kārtām RFS ar 31 punktu ir līdere, "Riga" ar 29 punktiem ir otrā, bet "Auda" ar 25 punktiem noslēdz labāko trijnieku. Tālāk ar 15 punktiem ir "Liepāja", 14 punkti ir gan "Super Nova", gan "Daugavpilij", "Tukums 2000" ir 13 punkti 13 spēlēs, "Grobiņa" un "Jelgava" iekrājušas pa 12 punktiem attiecīgi 13 un 12 spēlēs. Pēdējā ar trīs punktiem ir "Ogre United".
Šosezon virslīgas norisi ietekmēs izlašu logi, kas šajā sezonā būs trīs. Rudenī ierasto divu izlašu pārtraukumu septembrī un oktobrī vietā būs viens, bet garāks - 16 dienu izlašu pārtraukums.
2026. gada sezonā čempionāts tiks aizvadīts četros apļos, kopumā 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Noslēdzošā kārta paredzēta 8. novembrī. Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva "Riga" komanda.