Bērns netālu no smilšu kastes krūmos atradis pasakainas bagātības.
Šodien 20:38
Bērnudārznieks Berlīnes rotaļu laukumā uziet zeltu un tūkstošiem eiro
Kāds bērnudārza audzēknis Berlīnē rotaļu laukumā krūmos pie smilšu kastes atklājis pasakainas bagātības, vēsta ārvalstu mediji.
Vispirms viņš pamanījis sudraba monētas. Pēc tam atklājās, ka turpat netālu, zemē ierakta vesela dārgumu slēptuve ar zeltu, dārglietām, luksusa pulksteņiem un 6000 eiro skaidrā naudā.
Audzinātāja kopā ar kāda bērna tēvu visas vērtīgās mantas nogādāja drošībā un izsauca policiju.
Pašlaik likumsargi skaidro atraduma izcelsmi un pārbauda, vai šīs mantas nav saistītas ar kādu zādzību vai citu noziegumu.