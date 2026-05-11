"Grobiņas" un "Jelgavas" cīņa Latvijas futbola virslīgā noslēdzas bez gūtiem vārtiem
"Grobiņas" hokejisti "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas 12. kārtas ievadā savā laukumā ar 0:0 (0:0) cīnījās neizšķirti ar "Jelgavu".
Grobiņa", kas pirmajā aplī pārspēja jelgavniekus ar 1:0, nav uzvarējusi deviņos mačos pēc kārtas. Pirmdien vēl plkst. 20 "Super Nova" "LNK sporta parkā" uzņems "Tukums 2000". Virslīgas spēles tiešraidē translē kanālā TV4 un tīmekļa vietnē "Sportacentrs.com".
"Super Nova" zaudējusi piecās no pēdējām sešām spēlēm, taču pēdējie trīs zaudējumi bijuši tikai ar vienu vārtu starpību, bet tukumnieki uzvarējuši divos mačos pēc kārtas ar iesisto un ielaisto vārtu bilanci 11:1. Pirmajā aplī ar 2:1 uzvarēja "Super Nova", kurai abus vārtus guva Mārcis Ošs.
Otrdien "Liepāja" savā laukumā spēlēs ar "Ogre United" un "Riga" cīnīsies ar "Audu", bet trešdien "Daugavpils" uzņems RFS.
Pēc 11 spēlēm RFS ir 28 punkti, "Riga" guvusi 26, bet "Auda" - 25. Tālāk ar 14 punktiem ir "Daugavpils", 13 punktus guvusi "Super Nova", 12 punkti ir "Liepājai" un "Jelgavai", kas aizvadījusi 12 mačus, "Tukums 2000" un "Grobiņa" iekrājušas pa 11 punktiem attiecīgi 11 un 12 aizvadītajās spēlēs. Pēdējā ar trīs punktiem ir "Ogre United".
Šosezon virslīgas norisi ietekmēs izlašu logi, kas šajā sezonā būs trīs. Rudenī ierasto divu izlašu pārtraukumu septembrī un oktobrī vietā būs viens, bet garāks - 16 dienu izlašu pārtraukums. 2026. gada sezonā čempionāts tiks aizvadīts četros apļos, kopumā 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Noslēdzošā kārta paredzēta 8. novembrī. Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva "Riga" komanda.