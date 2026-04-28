Kurzemes derbijā "Liepāja" mazākumā spēlē neizšķirti ar "Grobiņu"
"Liepāja" otrdien "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas devītās kārtas mačā, teju pusi spēles pavadot mazākumā, cīnījās neizšķirti. "Liepāja" mājās ar 1:1 (1:0) spēlēja neizšķirti ar "Grobiņu", kas nav uzvarējusi sešās spēlēs pēc kārtas.
Tuvojoties pirmā puslaika izskaņai, mača 35. minūtē pēc brīvsitiena liepājniekus vadībā izvirzīja Danila Patijčuks.
Otrajā puslaikā pēc spēlētām nepilnām sešām minūtēm "Liepājas" rindās pie otrās dzeltenās kartītes tika Amilkars Silva, laukuma saimniekiem paliekot mazākumā.
"Grobiņa" panāca neizšķirtu 76. minūtē, kad mājinieku vārtsargu pārspēja Artjoms Puzirevskis.
Otrdien vēl devītās kārtas noslēgumā RFS futbolisti "LNK Sporta Parkā" plkst. 20 uzņems pagājušās sezonas čempioni "Riga". Futbola virslīgas mačus tiešraidē pārraida kanāls TV4 un platforma "Sportacentrs.com".
Svētdien devītās kārtas pirmajā mačā "Auda" ar 2:1 pārspēja pagaidām bez uzvarām spēlējošo "Tukums 2000" komandu, bet pirmdien "Jelgava" ar 1:0 guva panākumu pār "Ogre United", bet "Super Nova" ar tādu pašu rezultātu apspēlēja "Daugavpili".
Pēc astoņām spēļu kārtām turnīra tabulā līdere ar 21 punktu ir RFS, kurai ar 19 punktiem seko "Riga" un deviņus mačus aizvadījusī "Auda", "Super Nova" un "Daugavpilij" ir 13 punkti, bet labāko sešinieku ar 12 punktiem noslēdz "Liepāja". "Grobiņai" ir deviņi punkti, astoņus punktus izcīnījusi "Jelgava", piecus punktus iekrājusi "Tukums 2000" vienība, bet trīs guvusi "Ogre United".
Šosezon virslīgas norisi ietekmēs izlašu logi, kas šajā sezonā būs trīs. Rudenī ierasto divu izlašu pārtraukumu septembrī un oktobrī vietā būs viens, bet garāks - 16 dienu izlašu pārtraukums.
2026. gada sezonā čempionāts tiks aizvadīts četros apļos, kopumā 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Noslēdzošā kārta paredzēta 8. novembrī.
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva "Riga" komanda.