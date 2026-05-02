"Grobiņas" futbolisti kompensācijas laikā izrauj neizšķirtu pret "Daugavpili"
"Grobiņas" futbolisti sestdien "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas desmitās kārtas mačā spēlēja neizšķirti 1:1 (0:0) ar "Daugavpili".
Daugavpilieši izvirzījās vadībā otrā puslaika ievadā, kad mājinieku vārtsargu pārspēja Artems Harža, taču kompensācijas laika trešajā minūtē laukuma saimnieki izlīdzināja rezultātu, "Daugavpils" vārtos bumbu raidot Artemam Holodam.
Tieši sezonas pirmajā mačā "Grobiņa" daugavpiliešus uzvarēja ar 1:0. Dienas otrajā spēlē plkst. 17 debitante "Ogre United" Salaspils stadionā uzņems RFS. Piektdien otrā apļa ievadā "Tukums 2000" mājās ar 5:0 sagrāva "Jelgavu", bet "Auda" viesos ar 2:1 uzveica "Super Nova" komandu. Svētdien "Riga" savā laukumā cīnīsies ar "Liepāju".
Pa 22 punktiem deviņās un desmit spēlēs ir RFS un "Auda" komandā, 20 punktus deviņos mačos guvusi "Riga". "Daugavpilij" ir 14 punkti desmit spēlēs, "Super Nova" tikusi pie 13 punktiem, bet labāko sešinieku ar 12 punktiem noslēdz "Liepāja". "Grobiņai" ir desmit punkti desmit cīņās, pa astoņiem izcīnījušas "Tukums 2000" un "Jelgava", bet trīs punktus guvusi "Ogre United".
Šosezon virslīgas norisi ietekmēs izlašu logi, kas šajā sezonā būs trīs. Rudenī ierasto divu izlašu pārtraukumu septembrī un oktobrī vietā būs viens, bet garāks - 16 dienu izlašu pārtraukums. 2026. gada sezonā čempionāts tiks aizvadīts četros apļos, kopumā 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Noslēdzošā kārta paredzēta 8. novembrī. Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva "Riga" komanda.