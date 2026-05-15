Tramps paziņo par pilnīgu militāru uzvaru pār Irānu: "Melīgie mediji raksta nepatiesību"
ASV prezidents Donalds Tramps paziņojis par pilnīgu militāru uzvaru pār Irānu, vēsta ārvalstu mediji.
Pēc ASV prezidenta teiktā, amerikāņu spēki ir pilnībā iznīcinājuši visu Irānas floti, aviāciju, pretgaisa aizsardzību, radarus un vadības pavēlniecību.
"Mēs esam guvuši pilnīgu militāru uzvaru. Taču viltus ziņu mediji raksta nepatiesību," paziņoja Tramps.
Viņš arī piebilda, ka ASV spētu vien divu dienu laikā pilnībā iznīcināt Irānas tiltus un energosistēmu.
Iepriekš vēstīts, ka Tramps noraidījis Irānas atbildi uz ASV priekšlikumiem par kara izbeigšanu, nosaucot to par "pilnīgi nepieņemamu".
"Es tikko izlasīju Irānas tā saukto pārstāvju atbildi. Man tā nepatīk - pilnīgi nepieņemama," svētdien savā platformā "Truth Social" ierakstīja Tramps.
Portāls "Axios" ziņo, ka 14 punktu ASV memorandā, kas aizņem vienu lappusi, ir iekļauti tādi nosacījumi kā Irānas īstenotās urāna bagātināšanas apturēšana, sankciju atcelšana un brīvas kuģu izbraukšanas caur Hormuza šaurumu atjaunošana. "Axios" atsaucas uz divām ASV amatpersonām un diviem citiem avotiem, kurus tas raksturo kā informētus par šiem jautājumiem.
Irānas ziņu aģentūra "Tasnim" vēsta, ka Teherānas atbilde, kas nosūtīta ar Pakistānas starpniecību, paredz tūlītēju kara izbeigšanu visās frontēs, ieskaitot Libānu, ASV jūras blokādes pārtraukšanu un garantijas, ka netiks veikti turpmāki uzbrukumi Irānai.
Uguns pārtraukšana, kuras mērķis bija veicināt sarunas par ASV un Izraēlas februārī sāktā kara izbeigšanu, lielā mērā tiek ievērota, neraugoties uz gadījuma rakstura apšaudēm.
Pagājušās nedēļas sākumā Tramps atkārtoti paziņoja, ka karš "drīz beigsies".
Taču Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu aizvadītajā nedēļas nogalē sacīja, ka Irānas bagātinātā urāna krājumi ir jāizved no valsts, pirms karu pret Irānu var uzskatīt par pabeigtu.
"Joprojām ir [urāna] bagātināšanas vietas, kas ir jādemontē," Netanjahu sacīja intervijā ASV telekanālam CBS.
Irāna turpina bloķēt Hormuza šaurumu, kas ir izraisījis naftas cenu pieaugumu pasaulē. Savukārt ASV īsteno Irānas ostu blokādi, lai izdarītu spiedienu uz Teherānu un piespiestu to piekrist Vašingtonas nosacījumiem.