"Auda" ar hokeja cienīgu rezultātu sakauj "Grobiņu"
"Audas" komanda ceturtdien "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas 11. kārtas mačā mājās ar 7:0 (3:0) pārspēja "Grobiņu". "Audas" labā pa diviem vārtiem guva Hosue Vergara un Vallijs Fofanā, bet vienreiz pretiniekus pārspēja Ibrahims Konē, Tins Hrvojs un Viktors Ramiro.
Spēles astotajā minūtē Eduards Dašķevičs izpildīja tālu soda sitienu, pēc kura Vergara ar galvu sita bumbu labajā apakšējā vārtu stūrī un panāca 1:0 "Audas" labā. Cīņas 28. minūtē pēc Edvina Bongembas piespēles no kreisās puses Konē no vārtu priekšas panāca 2:0.
Pirmā puslaika kompensācijas laika pirmajā minūtē Vergara guva trešos vārtus, izmantojot pretinieku nesaprašanos ar vārtsargu Ņikitu Pinčuku.
Otrajā puslaikā viesi neuzlaboja savu aizsardzību, kā rezultātā 50. minūtē pēc Dašķeviča piespēles 4:0 panāca Fofanā un trīs minūtes vēlāk bumbu vārtos ieraidīja Hrvojs. Vēl pēc sešām minūtēm pēc Bongembas piespēles Fofanā izpildīja precīzu sitienu no distances.
Kompensācijas laika pirmajā minūtē ar soda sitienu punktu "Audas" komandas uzvarai pielika Ramiro.
Jau ziņots, ka pirms tam Oloko Ede guva četrus vārtus un Bogdans Samoilovs asistēja trīs vārtu guvumos, kamēr "Tukums 2000" komanda mājās ar 6:1 pārspēja "Ogre United". Ede ar 11 precīziem sitieniem kļuva par virslīgas labāko vārtu guvēju, šobrīd par vieniem vārtiem pārspējot Vergaru.
Kārtas ievadā trešdien "Jelgava" mājās ar rezultātu 1:0 pārspēja "Super Nova" komandu.
Piektdien "Daugavpils" savā laukumā uzņems "Riga" futbolistus un RFS mājās spēkosies ar "Liepāju".
RFS un "Auda" iekrājušas pa 25 punktiem desmit un 11 spēlēs, bet "Riga" komandai ir 23 punkti desmit mačos. Aiz labāko trijnieka "Daugavpilij" ir 14 punkti, "Super Nova" tikusi pie 13 punktiem, "Liepājai" ir 12 punkti, bet "Jelgavai" un "Tukums 2000" komandai - pa 11. "Grobiņa" guvusi desmit punktus, bet pēdējā ar trīs punktiem ir "Ogre United".
Šosezon virslīgas norisi ietekmēs izlašu logi, kas šajā sezonā būs trīs. Rudenī ierasto divu izlašu pārtraukumu septembrī un oktobrī vietā būs viens, bet garāks - 16 dienu izlašu pārtraukums.
2026. gada sezonā čempionāts tiks aizvadīts četros apļos, kopumā 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Noslēdzošā kārta paredzēta 8. novembrī.
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva "Riga" komanda.