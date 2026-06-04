Militārajai industrijai jābūt roku rokā sasietai ar bruņotajiem spēkiem, uzsver Melnis
Militārajai industrijai ir jābūt roku rokā sasietai ar bruņotajiem spēkiem, intervijā Latvijas Televīzijas raidījumā "900 sekundes" uzsvēra aizsardzības ministrs Raivis Melnis.
Ministrs skaidroja, ka militārās tehnoloģijas mainās ļoti strauji un to parāda arī Krievijas izvērstais karš Ukrainā. Tas parāda, cik elastīgai ir jābūt industrijai, lai karavīriem varētu nodrošināt uzdevumu izpildi, uzsvēra ministrs.
Pēc viņa teiktā, militārajai industrijai ir jābūt roku rokā sasietai ar bruņotajiem spēkiem, lai nepieciešamības gadījumā tikai ar telefona zvanu vai sarunu būtu iespējams vienoties par nepieciešamajām izmaiņām.
Runājot par dronu ielidošanu Latvijas teritorijā, ministrs norādīja, ka tie ir jānotriec, bet ir jāizveido tam nepieciešamās spējas. Nepietiek ar vienas dronu pārtvērējsistēmas iegādi, pauda ministrs.
Melnis uzsvēra, ka Nacionālie bruņotie spēki (NBS) jau profesionāli veic šos uzdevumus atbilstoši viņiem pieejamiem resursiem.
"Mans kā ministra uzdevums ir sameklēt un nodrošināt NBS komandierim resursus un sistēmas, kas viņam ir vajadzīgas, lai Latgalē un ne tikai varētu ieraudzīt šos dronus, tos iznīcināt un neļaut tiem lidot Latvijas teritorijā," uzsvēra ministrs.
Komentējot sadarbību ar Valsts robežsardzi, Melnis uzsvēra, ka tā notiek jau gadiem, tostarp robežsardzes spēju pastiprināšanai nosūtot uz robežu gan Zemessardzes, gan profesionālās vienības.
Viņš atzina, ka cilvēkresursi ir nepietiekami, tāpēc ir jāvērtē, kā integrēt tehnoloģijas, lai pārkāpumus varētu atklāt pēc iespējas ātrāk un reaģēt ar mazākiem cilvēkresursu spēkiem.
Kā ziņots, maijā vairākkārt Latgalē un Vidzemē iedzīvotāji saņēma šūnapraides brīdinājumus par iespējamo gaisa telpas apdraudējumu. Tie bija saistīti ar bezpilota lidaparātu ielidošanu Latvijā, turklāt daži droni arī nokrita un eksplodēja, bet virs Igaunijas NATO Baltijas valstu gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātājs vienu dronu notrieca.
Minētie dronu incidenti bijuši saistīti ar, visticamāk, Krievijas-Ukrainas karā iesaistīto dronu pietuvošanos vai ielidošanu Latvijas gaisa telpā.
Viens no šādiem negadījumiem maksāja amatu aizsardzības ministram Andrim Sprūdam (P), un drīz pēc tam krita arī visa Evikas Siliņas (JV) valdība.
Aizvadītajā nedēļā Saeima apstiprināja jaunu valdību, kurā aizsardzības ministra pienākumus pilda Melnis.