Latvijas pretiniece Somija uz pasaules čempionātu vedīs veselus 12 NHL hokejistus
Latvijas pretiniece 2026. gada pasaules čempionātā hokejā Somijā paziņojusi gala sastāvu, kurā netrūkst meistarīgu hokejistu uzvārdi.
"Mums ir pieredzējusi komanda, kas ir gatava veiksmīgam pasaules čempionātam. Pēdējās nedēļās esam spēlējuši labu hokeju un attīstījušies kā komanda," pēc sastāva izvēles teica galvenais treneris Anti Penanens.
Gala izvēlē izraudzīti trīs vārtsargi, astoņi aizsargi un 14 uzbrucēji. Dienu pirms pasaules čempionāta sākuma kā minimums jāpiesaka 15 laukuma spēlētāji un divi vārtsargi. Maksimālais pieteicamo hokeijstu skaits ir 25 - 22 laukuma spēlētāji un trīs vārtsargi. Somijas izlases ģenerālmenedžeris Jere Lehtinens norādījis, ka vēl tiekot sekots somu hokejistiem, kuri turpina dalību Stenlija kausa izcīņā NHL. Ja viņi atbrīvosies, ir iespējami vēl pastiprinājumi turnīra gaitā.
No izraudzītā sastāva veseli 12 hokejisti pārstāv NHL klubus. Vārtus dalīs bijušais Elvja Merzļikina komandas biedrs Jonass Korpisalo (31 spēlē šosezon 89,4% atvairīti metieni un 3,15 ielaistas ripas). No Nešvilas "Predators" palīgā devies cits vārtsargs Justuss Antunens.
Lielākās zvaigznes redzamas uzbrukuma līnijā, kur piekrituši spēlēt pēdējo divu sezonu Stenlija kausa ieguvēji un Uvja Balinska komandas biedri no Floridas "Panthers" - Aleksandrs Barkovs un Antons Lundels. Pirmais krustenisko saišu traumas dēļ izlaida visu 2025./2026. gada sezonu, bet Lundels 64 spēlēs sakrāja 44 rezultativitātes punktus (18+26).
Jāmin, ka, gatavojoties čempionātam, Somijas hokejisti aizvadīja vienu pārbaudes spēli pret Latviju, zaudējot ar 1:2. Astoņās pārbaudes spēlēs somi izcīnīja četras uzvaras (10:5 pār Dāniju, 5:3 pār Šveici, 3:2 pār Čehiju un 5:1 pār Zviedriju) un zaudējot tikpat reizes.
2026. gada pasaules čempionāts Šveicē risināsies no 15. līdz 31. maijam. A grupā bez Latvijas un Somijas spēlēs arī ASV, Šveices, Vācijas, Ungārijas, Austrijas un Lielbritānijas izlases.
Somijas hokeja izlases sastāvs 2026. gada pasaules čempionātam:
Vārtsargi: Harri Sateri ("Biel-Bienne", Šveice), Justuss Antunens (Nešvilas "Predators", NHL), Jonass Korpisalo (Bostonas "Bruins", NHL)
Aizsargi: Olli Mēta (Kalgari "Flames", NHL), Mikko Lehtonens (Cīrihes "Lions", Šveice), Henri Jokiharju (Bostonas "Bruins", NHL), Vili Sārijervi (Ženēvas "Servette", Šveice), Nikolass Matinpalo (Otavas "Senators", NHL), Ville Heinola (Vinipegas "Jets", NHL), Mikaels Sepele (Prāgas "Sparta", Čehija), Urho Vākanainens (Ņujorkas "Rangers", NHL)
Uzbrucēji: Jesse Puljujervi (Ženēvas "Servette", Šveice), Antons Lundels (Floridas "Panthers", NHL), Aleksandrs Barkovs (Floridas "Panthers, NHL), Valteri Merela ("Bern", Šveice), Patriks Puistola ("Orebro", Zviedrija), Sami Peiverinta (HPK, Somija), Hanness Bjerninens ("Tigers", Šveice), Janne Kuokanens ("Redhawks", Zviedrija), Ātu Reti (Vankūveras "Canucks", NHL), Ēmils Erholcs ("Karpat", Somija), Sakari Manninens (Ženēvas "Servette", Šveice), Saku Mēnalanens ("Tigers", Šveice), Teuvo Tereveinens (Čikāgas "Blackhawks"), Lenni Hemenaho (Ņūdžersijas "Devils", NHL).