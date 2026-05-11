Čehijas hokeja izlasei pasaules čempionātā būs jāiztiek bez valsts lielākās zvaigznes
Čehijas vīriešu hokeja izlasei šī gada pasaules čempionātā nepalīdzēs uzbrucējs Davids Pastrņāks un vēl virkne spēlētāju no Nacionālās hokeja līgas (NHL), svētdien paziņoja valstsvienības galvenais treneris Radims Rulīks.
Kā atklāja Rulīks, no dalības čempionātā Bostonas "Bruins" zvaigzne Pastrņāks atteicies, un līdzīgi rīkojušies vēl deviņi no 12 NHL spēlētājiem, kuri tika aicināti uz izlasi, tostarp vārtsargi Karels Vejmelka un Viteks Vanečeks no Jūtas "Mammoth".
Izlasē iekļauti 25 spēlētāji - trīs vārtsargi, astoņi aizsargi un 14 uzbrucēji. No viņiem tikai aizsargs Filips Hroneks (Vankūveras "Canucks") regulāri spēlē NHL, kamēr nelielu skaitu maču šosezon pasaules spēcīgākajā līgā aizvadīja Mareks Alšers (četras spēles Floridas "Panthers"), kā arī uzbrucēji Matejs Blimels (četras spēles Bostonas "Bruins") un Jaroslavs Hmelaržs (28 spēles Ņujorkas "Rangers").
Lielākā daļa - 14 spēlētāji - ikdienā pārstāv pašmāju ekstarlīgas vienības, bet pa dažiem spēlētājiem ir no Zviedrijas (SHL), Somijas ("Liiga") un Šveices (NL) čempionātiem.
Pasaules čempionāts hokejā no 15. līdz 31. maijam norisināsies Cīrihē un Fribūrā, Šveicē. Čehijas izlase spēlēs B grupā Fribūrā, kur pretiniekos būs Kanāda, Dānija, Itālija, Norvēģija, Slovākija, Slovēnija un Zviedrija.
Čehijas hokeja izlases kandidātu saraksts:
vārtsargi - Petrs Kvāča (Liberecas "Bili Tygrzi"), Jozefs Koženaržs (Prāgas "Sparta"), Dominiks Pavlāts (Tampere "Ilves", Somija);
aizsargi - Tomāšs Cibulka (Česke Budejovices "Motor"), Tomāšs Galvass (Liberecas "Bili Tygrzi"), Jans Ščotka (Brno "Kometa"), Jirži Tihāčeks (Oulu "Karpat", Somija), Mihals Kempnijs (Jēvles "Brynas", Zviedrija), Mareks Alšers (Floridas "Panthers", NHL), Libors Hajeks ("Pardubice"), Filips Hroneks (Vankūveras "Canucks", NHL);
uzbrucēji - Jakubs Fleks (Brno "Kometa"), Daniels Voženīleks, Dominiks Kubalīks (abi - "Zug", Šveice), Davids Tomāšeks (Kārlstades "Farjestad", Zviedrija), Jirži Černošs, Ondržejs Berāneks (abi - Karlovi Varu "Energie"), Jaroslavs Hmelaržs (Ņujorkas "Rangers", NHL), Matjāšs Melovskis (Jutikas "Comets", AHL), Mihals Kovaržčīks (Triņecas "Ocelārži"), Martins Kauts, Jans Mandāts, Romans Červenka, Lukāšs Sedlāks (visi - "Pardubice"), Matejs Blimels (Providences "Bruins", AHL).