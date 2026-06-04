Limbažu novadā izglābts mežā apmaldījies cilvēks
Foto: Evija Trifanova/LETA
Limbažu novadā izglābts mežā apmaldījies cilvēks.
Sabiedrība

Limbažu novadā izglābts mežā apmaldījies cilvēks

Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

Limbažu novadā aizvadītajā naktī izglābts mežā apmaldījies cilvēks, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).

Limbažu novadā izglābts mežā apmaldījies cilvēks ...

Naktī saņemts izsaukums uz Limbažu pagastu, kur cilvēks bija apmaldījies mežā. Izmantojot autocisternas gaismas un skaņas signālu, cilvēks atrasts un nodots Valsts policijas darbiniekiem.

Aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 47 izsaukumus - 20 uz ugunsgrēku dzēšanu, tai skaitā divu meža ugunsgrēku dzēšanu, 21 uz glābšanas darbiem, bet vēl seši izsaukumi bija maldinājumi.

Tēmas

VUGDValsts ugundzēsības un glābšanas dienestsLimbažu novads

Citi šobrīd lasa