Limbažu novadā izglābts mežā apmaldījies cilvēks.
Sabiedrība
Šodien 09:30
Limbažu novadā izglābts mežā apmaldījies cilvēks
Limbažu novadā aizvadītajā naktī izglābts mežā apmaldījies cilvēks, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).
Naktī saņemts izsaukums uz Limbažu pagastu, kur cilvēks bija apmaldījies mežā. Izmantojot autocisternas gaismas un skaņas signālu, cilvēks atrasts un nodots Valsts policijas darbiniekiem.
Aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 47 izsaukumus - 20 uz ugunsgrēku dzēšanu, tai skaitā divu meža ugunsgrēku dzēšanu, 21 uz glābšanas darbiem, bet vēl seši izsaukumi bija maldinājumi.