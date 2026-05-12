Sidnijs Krosbijs centīsies palīdzēt Kanādai pārtraukt "čempionāta medaļu badu"
Kanādas vīriešu hokeja izlasei pirms pasaules čempionāta pievienojies pieredzējušais uzbrucējs Sidnijs Krosbijs, ziņo Kanādas Hokeja federācija ("Hockey Canada").
Krosbijs un Maklins Selebrīni no pašreizējā sastāva ir vienīgie spēlētāji, kuri februārī kopā ar Kanādas valstsvienību Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēlēs izcīnīja sudraba godalgas.
Kanādas hokeja izlases sastāvā pasaules čempionātam iekļauti trīs vārtsargi, astoņi aizsargi un 13 uzbrucēji.
Sastāvā iekļauti arī Elvja Merzļikina komandas biedri no Kolumbusas "Blue Jackets" vārtsargs Džets Grīvss un aizsargs Dentons Mateičaks. Tāpat sastāvā ir arī Artūra Šilova pārstāvētās Pitsburgas "Penguins" aizsargs Pārkers Voterspūns un Krosbijs.
Kanādieši iepriekšējos divos pasaules čempionātos palikuši bez godalgām.
Pasaules čempionāts hokejā no 15. līdz 31. maijam norisināsies Cīrihē un Fribūrā, Šveicē.
Kanādas vīriešu hokeja izlases sastāvs:
vārtsargi - Kems Talbots (Detroitas "Red Wings", NHL), Džeks Ivankovičs (Mičiganas Universitāte, NCAA), Džets Grīvss (Kolumbusas "Blue Jackets", NHL);
aizsargi - Dilans Demelo (Vinipegas "Jets", NHL), Dentons Mateičaks (Kolumbusas "Blue Jackets", NHL), Sems Dikinsons (Sanhosē "Sharks", NHL), Evans Bušārs (Edmontonas "Oilers", NHL), Darnels Nērss (Edmontonas "Oilers", NHL), Zeks Vaitklauds (Kalgari "Flames", NHL), Pārkers Voterspūns (Pitsburgas "Penguins", NHL), Morgans Railijs (Toronto "Maple Leafs", NHL);
uzbrucēji - Metjū Barzals (Ņujorkas "Islanders", NHL), Konors Brauns (Ņūdžersijas "Devils", NHL), Roberts Tomass (Sentluisas "Blues", NHL), Dilans Kazenss (Otavas "Senators", NHL), Gabriels Vilardi (Vinipegas "Jets", NHL), Marks Šaiflī (Vinipegas "Jets", NHL), Emits Finnijs (Detroitas "Red Wings", NHL), Maklins Selebrīni (Sanhosē "Sharks", NHL), Dilans Holovejs (Sentluisas "Blues", NHL), Raiens O’Railijs (Nešvilas "Predators", NHL), Džons Tavaress (Toronto "Maple Leafs", NHL), Freizers Mintens (Bostonas "Bruins", NHL), Sidnijs Krosbijs (Pitsburgas "Penguins", NHL).