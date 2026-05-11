Austrijai pārsvarā vietējās līgas komandu hokejisti, Vācijai palīdzēs trīs spēlētāji no NHL
Sastāvus 2026. gada pasaules čempionātam hokejā nosaukušas arī Austrijas un Vācijas izlases.
Viena no Latvijas pretiniecēm Austrijas vīriešu hokeja izlase paziņojusi sastāvu dalībai pasaules čempionātā, pieteikumā plānojot ierakstīt piecus debitantus, vēsta Austrijas Hokeja asociācija (OEHV). Jau aprīlī kļuva zināms, ka austriešiem čempionātā nepalīdzēs abi Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlētāji Marko Rosi no Vankūveras "Canucks" un Marko Kaspers no Detroitas "Red Wings".
Kā vēsta OEHV, vēl tiek gaidīta atbilde no diviem Amerikas hokeja līgas (AHL) spēlētājiem Vincenca Rorera un Davida Reinbahera, kuru pārstāvētā Lavālas "Rocket" izstājusies no Kaldera kausa. Toties provizoriskajā sastāvā iekļauti pieci līdz šim pasaules čempionātos nespēlējuši uzbrucēji - Tims Harnišs, Leons Kolariks, Maksimilians Rebernigs, Jans Šercers un Leons Valners.
Sākotnējā sastāvā galvenais treneris Rožers Bāders iekļāvis trīs vārtsargus, deviņus aizsargus un 13 uzbrucējus, no kuriem lielākā daļa - 20 spēlētāji - pārstāv pašmāju spēcīgāko hokeja līgu ICEHL.
Savukārt Vācijas hokeja izlasē, kas arī ir viena no Latvijas pretiniecēm pasaules čempionātā, uz meistarsacīkstēm dosies ar trim Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlētājiem, pirmdien paziņoja Vācijas hokeja federācija (DEB).
Pirmdien nosauktajā sastāvā iekļauts vārtsargs Filips Grūbauers no Sietlas "Kraken", aizsargs Morics Zaiders no Detroitas "Red Wings" un uzbrucējs Džošs Samanskis no Edmontonas "Oilers". Kā zināms, valstsvienības lielākā zvaigzne Leons Draizaitls no "Oilers" martā guva ceļgala savainojumu un čempionātu izlaidīs.
Vācijas izlases galvenais treneris Harolds Kreiss sastāvā iekļāvis trīs vārtsargus, astoņus aizsargus un 14 uzbrucējus, no kuriem 21 spēlētājs pārstāv pašmāju čempionāta (DEL) līgas klubus, bet viens spēlē Šveices čempionātā (NL).
No šī gada olimpiskā sastāva Vācijas izlasē ir 12 spēlētāji, iepriekš pasaules čempionātos piedalījušies 20 no šī sastāva, bet debitanti meistarsacīkstēs būs pieci - Dominiks Boks, Samuels Dovs-Makfols, Filips Zinns, Jonass Štetmers un Markuss Vēbers.
2026. gada pasaules meistarsacīkstes no 15. līdz 31. maijam notiks Šveices pilsētās Cīrihē un Fribūrā. Austrijas izlase spēlēs A grupā Cīrihē, kur tiksies ar mājiniekiem šveiciešiem, kā arī ASV, Somijas, Vācijas, Lielbritānijas, Ungārijas un Latvijas valstsvienībām. Tieši austrieši ar uzvaru pār Latviju pirms gada sasniedza pasaules čempionāta ceturtdaļfinālu. Savukārt vāciešus Latvija pārspēja nesenajās olimpiskajās spēlēs - toreiz abu izlašu sastāvi gan bija citi.
Austrijas izlases kandidātu saraksts:
vārtsargi - Davids Kikerts, Ate Tolvanens (abi - (Zalcburgas "Red Bull"), Florians Vorauers (Klāgenfurtes AC);
aizsargi - Gregors Bībers (Engelholmas "Rogle", Zviedrija), Dominiks Hakls (Vīnes "Capitals"), Davids Maiers, Timo Nikls, Klemenss Untervēgers (visi - Klāgenfurtes KAC), Ramons Šnecers (Feldkirhes "Pioneers Vorarlberg"), Pauls Štapelfelds, Filips Vimmers (abi - Zalcburgas "Red Bull"), Bernds Volfs ("Kloten", Šveice);
uzbrucēji - Tims Harnišs, Pauls Hūbers (abi - Grācas "99ers", Austrija), Mario Hūbers, Peters Šneiders, Lukass Tālers (visi - Zalcburgas "Red Bull", Austrija), Leonards Kolariks (Pīterboro "Petes", OHL), Henriks Neibauers (Lincas "Black Wings"), Benjamins Nisners (Zalcburgas "Red Bull"), Maksimiliāns Rebernigs ("Villach"), Jans Šerzers (Renselēras RPI, NCAA), Simeons Švingers (Klāgenfurtes KAC), Leons Valners (Vīnes "Capitals"), Dominiks Cvergers ("Ambri-Piotta", Šveice).
Vācijas izlases sastāvs dalībai pasaules čempionātā:
vārtsargi - Maksimilians Francrebs (Manheimas "Adler"), Filips Grūbauers (Sietlas "Kraken", NHL), Jonass Štretmers (Berlīnes "Eisbaren");
aizsargi - Leons Gavanke, Filips Zinns (abi - Manheimas "Adler"), Leons Hitls (Ingolštates ERC), Ēriks Miks, Kai Vismans (abi - Berlīnes "Eisbaren"), Morics Zaiders (Detroitas "Red Wings", NHL), Fabio Vāgners (Minhenes "Red Bull"), Markuss Vēbers (Nirnbergas "Ice Tigers");
uzbrucēji - Dominiks Boks (Ķelnes "Haie"), Samuels Dovs-Makfols (Nirnbergas "Ice Tigers"), Andreass Eders, Frederiks Tifelss, Manuels Vīderers (visi - Berlīnes "Eisbaren"), Aleksanders Ēls, Marks Mihaeliss (abi - Manheimas "Adler"), Daniels Fišbuhs (Izerlonas "Roosters"), Dominiks Kahūns ("Lausanne", Šveice), Maksimiliāns Kastners (Minhenes "Red Bull"), Niko Krēmers (Brēmerhāfenes "Fischtown Pinguins"), Štefans Loibls (Štraubingas "Tigers"), Džošs Samanskis (Edmontonas "Oilers", NHL), Pārkers Tuomi (Ķelnes "Haie").