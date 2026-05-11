Pagājušā čempionāta medaļnieki zviedri uz Šveici vedīs 13 debitantus
Zviedrijas vīriešu hokeja izlases sastāvā dalībai pasaules čempionātā iekļauti 13 debitanti, pirmdien pavēstīja Zviedrijas Hokeja federācija (SIF).
Starp 25 sastāvā iekļautajiem hokejistiem arī ir 11 Nacionālās hokeja līgas (NHL) klubu spēlētāji.
Tāpat Zviedrijas valstsvienības sastāvā starp debitantiem ir arī uzbrucējs Ivars Stēnbergs, kuram šī gada NHL draftā tiek prognozēts augsts numurs. Sagaidāms, ka Stēnbergs vai mūsu Alberts Šmits kļūs par šī drafta visaugstāk izvēlēto eiropieti.
Pasaules čempionāts hokejā no 15. līdz 31. maijam norisināsies Cīrihē un Fribūrā, Šveicē. Zviedrijas izlase spēlēs B grupā Fribūrā, kur pretiniekos būs Kanāda, Dānija, Itālija, Norvēģija, Slovākija, Slovēnija un Čehija.
Zviedrijas vīriešu hokeja izlases sastāvs:
vārtsargi - Arvids Sēderblums (Čikāgas "Blackhawks", NHL), Markuss Helbergs (Stokholmas "Djurgardens", Zviedrija), Lūve Hērenstams ("Sodertalje", Zviedrija);
aizsargi - Jakobs Larsons (Rapersvilas-Jonas "Lakers", Šveice), Roberts Hags (Jēvles "Brynas", Zviedrija), Olivers Ekmans-Larsons (Toronto "Maple Leafs", NHL), Ēriks Brennstrems ("Lausanne", Šveice), Alberts Jūhansons (Detroitas "Red Wings", NHL), Tims Hīds ("Ambri Piotta", Šveice), Jūels Pēšons (Vekšes "Lakers", Zviedrija), Matīass Ekholms (Edmontonas "Oilers", NHL);
uzbrucēji - Isaks Hedkvists ("Lulea", Zviedrija), Līnuss Kārlsons (Vankūveras "Canucks", NHL), Emīls Heinemans, Simons Holmstrems (abi - Ņujorkas "Islanders", NHL), Lukass Raimonds (Detroitas "Red Wings", NHL), Džeks Berglunds (Filadelfijas "Flyers", NHL), Antons Frondels (Čikāgas "Blackhawks", NHL), Andrē Petersons (Langnavas "Tigers", Šveice), Oskars Sundkvists (Sentluisas "Blues", NHL), Jākobs Silfverbergs (Jēvles "Brynas", Zviedrija), Ivars Stēnbergs ("Frolunda", Zviedrija), Vigo Bjorks (Stokholmas "Djurgardens", Zviedrija), Rasmuss Asplunds ("Davos", Šveice), Jākobs de la Rose ("Fribourg-Gotteron", Šveice).