Ventspilī šodien notiks līdz šim vērienīgākās VDD pretterorisma mācības - aicina iedzīvotājus nesatraukties
Ceturtdien, 4. jūnijā, Ventspilī notiks līdz šim vērienīgākās Valsts drošības dienesta (VDD) organizētās pretterorisma mācības "Windau 2026". Iedzīvotāji tiek aicināti pret notiekošo pilsētā, jo īpaši ostā un tās apkārtnē, izturēties ar sapratni.
Šajās mācībās operatīvie dienesti un citas pretterorisma sistēmā iesaistītās institūcijas pārbaudīs reaģēšanas gatavību un savstarpējo sadarbību situācijā, kad bruņoti teroristi iebrukuši ostā un pasažieru prāmī. Šogad mācībās iesaistīts līdz šim lielākais dalībnieku skaits – tuvu 600 personām.
VDD vērš Ventspils iedzīvotāju un viesu uzmanību, ka saistībā ar mācību norisi 4. jūnijā pilsētā, jo īpaši ostā un tās apkārtnē, būs vērojama intensīva operatīvo dienestu un Nacionālo bruņoto spēku (NBS) transportlīdzekļu pārvietošanās, kā arī zemi helikopteru lidojumi.
Dienests aicina pret mācībām izturēties ar sapratni, jo to galvenais rīkošanas mērķis ir sabiedrības drošības stiprināšana. Mācību laikā Ventspilī būtiski satiksmes ierobežojumi nav plānoti.
Ventspilī VDD pretterorisma mācības tiek rīkotas pirmo reizi, turpinot iepriekšējos gados aizsākto reģionālo pretterorisma mācību ciklu, kura mērķis ir pārbaudīt atbildīgo dienestu gatavību reaģēt teroristu uzbrukuma gadījumā dažādos Latvijas reģionos.
Pretterorisma mācību "Windau 2026" ietvaros Ventspils ostas teritorijā inscenēts bruņotu teroristu uzbrukums pasažieru terminālim un prāmim, kā rezultātā ir cietušie un sagūstīti ķīlnieki. Mācībās iesaistītās institūcijas reālai situācijai pietuvinātos apstākļos pārbauda gatavību rīkoties atbilstoši Ministru kabineta apstiprinātajam pretterorisma plānam "Kuģis", kas nosaka veicamos pasākumus kuģu, ostu vai ostas iekārtu apdraudējuma gadījumā.