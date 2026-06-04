Džons Kūpers emocionāli reaģē uz iegūto balvu.
Hokejs
Šodien 09:31
Par NHL sezonas labāko treneri atzīst Girgensona pārstāvētās "Lightning" stūrmani Kūperu
Latviešu uzbrucēja Zemgus Girgensona pārstāvētās Nacionālās hokeja līgas (NHL) komandas Tampabejas "Lightning" stūrmanis Džons Kūpers saņēmis Džeka Adamsa balvu kā sezonas labākais treneris.
NHL raidtiesību turētāju asociācijas balsojumā Kūpers pārspēja Lindiju Rafu no Bufalo "Sabres" un Denu Mūzu no Pitsburgas "Penguins".
Kūpers šo balvu karjerā saņēmis pirmo reizi. "Lightning" komandu viņš vada 13 gadus, kas šobrīd ir ilgākais darba periods kādam no NHL treneriem. Šajā laikā Kūpers Tampas komandu aizvedis līdz diviem Stenlija kausa tituliem.
Spītējot savainojumiem, "Lightning" šosezon kvalificējās Stenlija kausa izcīņai, kurā zaudēja pirmajā kārtā. Girgensons aizvadīja veiksmīgu sezonu, 74 regulārā turnīra spēlēs izcīnot 20 punktus (9+11), bet septiņās izslēgšanas mačos ar punktiem viņš neizcēlās.