Latvijas pirmajai pretiniecei pasaules čempionātā sastāvā NHL zvaigznes un Balcera komandas biedri
Sastāvu 2026. gada pasaules čempionātam hokejā nosaukusi Šveices izlasi, kas būs Latvijas pirmā pretiniece apakšgrupas turnīrā.
Pirms gada Šveices hokejisti aizspēlējās līdz finālam, kurā papildlaikā ar 0:1 atzina ASV pārākumu. Pirms turnīra, kurā šveicieši būs mājinieku statusā, neiztika bez skandāla. 2022. gadā olimpiskajās spēlēs viltota Covid-19 sertifikāta dēļ pirms sava pēdējā turnīra Šveices priekšgalā amatu nācās pamest galvenajam trenerim Patrikam Fišeram.
Šveices izlase uz turnīru nokomplektējusi spēcīgu sastāvu. Ierindā ir seši Nacionālās hokeja līgas spēlētāji - aizsargi Romāns Jozi un Janiss Mozers, kā arī uzbrucēji Niko Hišīrs, Timo Meiers, Nino Nīdereiters un Pijs Suters. Jozi šajā sezonā "Predators" rindās iekrāja 55 punktus (13+42), bet Mozers, esot Girgensona komandas biedrs "Lightning", tika pie 29 punktiem regulārajā turnīrā un trijiem izslēgšanas spēlēs. Hišīrs NHL sezonu pabeidza ar 66 rezultativitātes punktiem (28+38), Meiers ar 44 punktiem (24+20), Nīdereiters ar 19 (8+11), bet Suters ar 29 (13+16).
Sastāvā iekļauti arī veseli pieci Rūdolfa Balcera komandas biedri no Cīrihes "Lions". Ārpus spēlētājiem no NHL pārējie, izņemot aizsargu Dominiku Egli, pārstāv dažādus Šveices hokeja klubus. Šīs valsts līga uzskatāma par vienu no spēcīgākajām Eiropā. Tieši pret Šveici 16. maija plkst. 21:20 Latvijas hokejisti uzsāks dalību pasaules čempionātā, kas ilgs līdz 31. maijam.
Šveices sastāvs 2026. gada pasaules čempionātā:
vārtsargi: Reto Berra ("Fribourg-Gotteron", Šveice), Leonardo Dženoni ("EV Zug", Šveice), Sandro Ešlimans ("Davos", Šveice);
aizsargi: Tims Berni (Ženēvas "Servette", Šveice), Dominiks Egli ("Frolunda", Zviedrija), Lūkass Friks ("Davos", Šveice), Romāns Jozi (Nešvilas "Predators", NHL), Svens Jungs ("Davos", Šveice), Dīns Kukāns (Cīrihes "Lions", Šveice), Kristians Marti (Cīrihes "Lions", Šveice), Janiss Mozers (Tampabejas "Lightning", NHL);
uzbrucēji: Svens Andrigeto (Cīrihes "Lions", Šveice), Nikolass Behlers (Cīrihes "Lions", Šveice), Kristofs Bertšī ("Fribourg-Gotteron", Šveice), Atilio Bjaska ("Fribourg-Gotteron", Šveice), Niko Hišīrs (Ņūdžersijas "Devils", NHL), Kens Jāgers ("Lausanne", Šveice), Simons Knaks ("Davos", Šveice), Deniss Malgins (Cīrihes "Lions", Šveice), Timo Meiers (Ņūdžersijas "Devils", NHL), Nino Nīdereiters (Vinipegas "Jets", NHL), Damjens Riats ("Lausanne", Šveice), Teo Rošets ("Lausanne", Šveice), Pijs Suters (Sentluisas "Blues", NHL), Kalvins Turkaufs ("Lugano", Šveice).
🚀 So sieht das vorläufige Kader für die Heim-WM aus!— Swiss Ice Hockey (@SwissIceHockey) May 12, 2026
💪🏼 Voici la sélection provisoire pour les Mondiaux à domicile!
🇨🇭 Ecco la rosa provvisoria per il Mondiale casalingo!
👉🏼 https://t.co/xyeVIs1mOu#SIHF #OurHomeOurTime #IIHF pic.twitter.com/8kleG4sOOK