Zemgus Girgensons ar "Lightning" panāk neizšķirtu sērijā pret "Canadiens".VIDEO
Latvijas uzbrucēja Zemgus Girgensona pārstāvētā Nacionālās hokeja līgas (NHL) vienība Tampabejas "Lightning" svētdien Stenlija kausa izcīņas pirmās kārtas mačā viesos pieveica Monreālas "Canadiens", sērijā panākot neizšķirtu.
"Lightning" izbraukumā atspēlēja divu vārtu deficītu un uzvarēja ar 3:2 (0:0, 1:2, 2:0), sērijā līdz četrām uzvarām panākot 2-2.
Girgensons spēlēja astoņas minūtes un 46 sekundes, no kurām minūti un 47 sekundes uz ledus pavadīja mazākumā. Latviešu uzbrucējs pielietoja divus spēka paņēmienus, bloķēja vienu metienu, uzvarēja viena no trim iemetieniem un spēli noslēdza ar neitrālu lietderības koeficientu.
Mača 31. minūtē monrēaliešus vadībā izvirzīja Zaharijs Bolduks, bet 34. minūtē 2:0 panāca Kouls Koufīlds. Līdz otrajam pārtraukumam viesiem vienus vārtus atguva Džeiks Gencels.
Noslēdzošās trešdaļas otrajā minūtē Brendons Heigels vairākumā panāca izlīdzinājumu, bet 56. minūtē viņs guva arī uzvaras vārtus "Lightning" labā.
Sērijas nākamā spēle notiks naktī uz ceturtdienu pēc Latvijas laika, kad komandas tiksies "Lightning" laukumā.
"Lightning", pārvarot pirmo kārtu, nākamajā var spēkoties ar Girgensona iepriekš pārstāvēto Bufalo "Sabres" vai Bostonas "Bruins".
Pērn finālsērijā Floridas "Panthers" ar 4-2 uzvarēja Edmotonas "Oilers", Stenlija kausu izcīnot otro gadu pēc kārtas. "Panthers" aizvadīja neveiksmīgu regulāro čempionātu un priekšlaicīgi nolika kausa ieguvējas pilnvaras.