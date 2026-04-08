Girgensona "Lightning" turpina zaudēt, Bļugers pagarina punktu sēriju, "Blue Jackets" svarīga uzvara
Naktī uz 8. aprīli Nacionālajā hokeja līgā ar rezultativitātes punktu ceturtajā spēlē pēc kārtas izcēlās Teodors Bļugers, savukārt Zemgus Girgensons pavadīja 15 minūtes laukumā "Lightning" zaudējumā.
"Lightning" izbraukumā ar 2:6 (0:0, 1:1, 1:5) piekāpās Otavas "Senators", kas izcīnīja svarīgu panākumu cīņā par iekļūšanu izslēgšanas spēlēs.
Girgensons spēlēja 15 minūtes un 46 sekundes, no kurām vienu minūti un 20 sekundes laukumā pavadīja mazākumā. Latviešu uzbrucējs izpildīja vienu metienu vārtu rāmī, bloķēja vienu metienu, pielietoja trīs spēka paņēmienus, pa divām reizēm pārtvēra un zaudēja ripas, piekāpās abos iemetienos un maču noslēdza ar neitrālu lietderības koeficientu.
"Lightning" rindās pa 1+1 sakrāja Korijs Perijs un Niks Pols, bet mājinieku sastāvā divus vārtus guva Džeiks Sandersons, ar 1+2 izcēlās Tims Šticle, pa reizei precīzi meta Džordans Spenss, Šeins Pinto un Fabiāns Seterlunds, kamēr četras rezultatīvas piespēles atdeva Breidijs Tkačaks.
Austrumu konferencē "Lightning" ar 102 punktiem 78 spēlēs ieņem otro vietu un jau kādu laiku garantējusi vietu izslēgšanas spēlēs, bet "Senators" ar 92 punktiem ieņem septīto vietu un atrodas pēdējā "wild card" pozīcijā, kas dod iespēju spēlēt Stenlija kausa izcīņā. Tuvākos sekotājus, latviešu vārtsarga Elvja Merzļikina pārstāvēto Kolumbusas "Blue Jackets", otavieši apsteidz par diviem punktiem.
Latvijas uzbrucējs Teodors Bļugers otrdien asistēja vārtu guvumā Vankūveras "Canucks" komandas zaudējumā Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlē, pie vismaz viena rezultativitātes punkta tiekot jau ceturtajā mačā pēc kārtas.
Šīs sezonas līgas vājākā vienība "Canucks" savā laukumā ar 1:2 (0:0, 1:1, 0:1) piekāpās Bļugera bijušajam klubam Vegasas "Golden Knights". Pēc Bļugera piespēles mača 33. minūtē "Canucks" vadībā izvirzīja Makss Sasons, taču turpinājumā Breidena Makneba un Koula Smita vārti panākumu ļāva svinēt viesiem.
Bļugers šajā mačā uz ledus bija 14 minūtes un 38 sekundes, no kurām minūti un 13 sekundes spēlēja mazākumā. Latvijas uzbrucējs metienus pa vārtiem neizpildīja, pielietoja vienu spēka paņēmienu, bloķēja vienu metienu, reizi pazaudēja ripu, zaudēja vienīgajā iemetienā un spēli noslēdza ar pozitīvu lietderības koeficientu +1. Pēdējās četrās spēlēs Bļugers sakrājis piecus (2+3) punktus, bet šosezon kopumā viņa rēķinā 30 mačos ir 16 (8+8) punkti.
"Canucks" ar 52 punktiem 77 spēlēs ir pēdējā, 16. vietā Rietumu konferencē un visā līgā, bet "Golden Knights" ar 88 punktiem 78 mačos konferencē ieņem sesto pozīciju. Nākamo spēli Bļugera pārstāvētā komanda aizvadīs agrā piektdienas rītā pēc Latvijas laika, kad viesos tiksies ar Losandželosas "Kings" hokejistiem.
Latvijas vārtsargs Elvis Merzļikins otrdien nedevās laukumā Nacionālās hokeja līgas (NHL) mačā, kurā viņa Kolumbusas "Blue Jackets" komanda izcīnīja uzvaru.
"Blue Jackets" izbraukumā ar 4:3 (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0) pēcspēles metienu sērijā pārspēja Detroitas "Red Wings". Kolumbusai tas bija svarīgs panākums cīņā par tikšanu izslēgšanas mačos. Galvenajām konkurentēm, Filadelfijas "Flyers" un Otavas "Senators" ir par diviem punktiem vairāk.
Visā spēlē Kolumbusa divas reizes atspēlējās, bet izlīdzinājumu 3:3 trešajā periodā panāca vien 17 sekundes līdz pamatlaika beigām, kad Adams Fantili guva vārtus. Pēcspēles metienu sērijā uzvaras vārti Zeka Verenska kontā, kurš pirms tam bija izcēlies ar vārtiem un rezultatīvu piespēli.
Kamēr Elvis Merzļikins atradās rezervē, viņa konkurents Džets Grīvss atvairīja 34 no 37 pretinieku metieniem, tāpat liedza "Red Wings" realizēt trīs pēcspēles metienus un arī izcēlās ar rezultatīvu piespēli "Blue Jackets" otrajos gūtajos vārtos.
Austrumu konferences kopvērtējumā "Blue Jackets" ar 90 punktiem 78 spēlēs ieņem devīto vietu.