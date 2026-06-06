Kimi Antonelli izcīna uzvaru Monako "Grand Prix" kvalifikācijā
"Mercedes" pilots Kimi Antonelli sestdien izcīnīja uzvaru Pirmās formulas (F-1) sezonas sestā posma - Monako "Grand Prix" - kvalifikācijā.
Kopvērtējuma līderim Antonelli līdz ar to būs liela priekšrocība, sacenšoties trasē, kurā ir maz iespēju apdzīšanas manevriem. "Pole-position" Antoneli nodrošināja kvalifikācijas beigās, par 0,043 sekundēm pārspējot "Red Bull" pilotu Maksu Verstapenu.
Otrajā rindā būs abi "Ferrari" piloti Lūiss Hamiltons un mājinieks Šarls Leklērs. Aiz viņiem būs Izaks Hadžars ("Red Bull") un Džordžs Rasels ("Mercedes"), bet no ceturtās rindas startēs abi "McLaren" piloti Oskars Piastri un Lando Noriss.
Monako "Grand Prix" norisināsies svētdien.
Pēc pieciem posmiem kopvērtējumā pirmo vietu ar 131 punktu ieņem Antonelli, kurš 19 gadu vecumā ir visu laiku jaunākais F-1 kopvērtējuma līderis. Otrais ar 88 punktiem ir Rasels, tālāk ar 75 punktiem ir Leklērs, 72 punktus guvis Hamiltons, 58 punkti ir Norisam, 48 - Piastri, bet 43 - Verstapenam.
Konstruktoru kausā "Mercedes" ir 219 punkti, "Ferrari" - 147, "McLaren" guvusi 106 punktus, bet "Red Bull" - 57 punktus.
Šosezon bija paredzēti 24 posmi, taču Tuvajos Austrumos notiekošās karadarbības dēļ tika atcelti posmi Bahreinā un Saūda Arābijā. Sezona decembra sākumā noslēgsies Abū Dabī.
Pagājušajā sezonā pirmo reizi par pasaules čempionu kļuva Lando Noriss, bet otro sezonu pēc kārtas Konstruktoru kausā uzvaru svinēja "McLaren".