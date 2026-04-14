Girgensonam rezultatīva piespēle “Lightning” uzvarā, Ābola klubs sasniedz Stenlija kausa izcīņu
Latvijas uzbrucējs Zemgus Girgensons pirmdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlē izcēlās ar rezultatīvu piespēli, un viņa pārstāvētā Tampabejas "Lightning" izcīnīja uzvaru pagarinājumā.
"Lightning" savā laukumā ar 4:3 (1:1, 2:0, 0:2, 1:0) papildlaikā pārspēja Detroitas "Red Wings", tiekot pie otrā panākuma pēc kārtas un 50. uzvaras sezonā.
Girgensons laukumā pavadīja 15 minūtes un 54 sekundes, no kurām divas minūtes un 46 sekundes spēlēja mazākumā. Latviešu uzbrucējs izpildīja divus spēka paņēmienus, zaudēja divas ripas, atdeva rezultatīvu piespēli un spēli noslēdza ar pozitīvu lietderības koeficientu +1. Girgensons šosezon 73 mačos ticis pie 19 (9+10) punktiem, 31 soda minūtes un neitrāla lietderības koeficienta.
Uzvaras vārtus mājinieku labā papildlaika 27. sekundē guva Ņikita Kučerovs, bet pamatlaikā precīzi bija Konors Gīkijs, Ēriks Černāks, kuram asistēja arī Girgensons, un Džeiks Gencels. "Red Wings" sastāvā vārtus guva Dāvids Perons, Marko Kaspers un Alekss Debrinkets.
"Lightning" ar 81 spēlē izcīnītiem 106 punktiem Austrumu konferences turnīra tabulā ieņem trešo vietu un regulāro čempionātu noslēgs naktī uz ceturtdienu pēc Latvijas laika, kad savā laukumā uzņems Ņujorkas "Rangers" hokejistus.
Austrumu konferencē noteiktas visas izslēgšanas spēļu dalībnieces. Naktī uz 14. aprīli par pēdējo no tām kļuva Rodrigo Ābola pārstāvētā Filadelfijas "Flyers", kura Stenlija kausa izcīņā nav spēlējusi kopš 2020. gada.
Svarīgajā šīs nakts spēlē "Flyers" pēcspēles metienos ar 3:2 apspēlēja Karolīnas "Hurricanes" un tādējādi garantēja vietu pēcsezonā. Tas nozīmē, ka pēc regulārā turnīra sezona galā būs Elvim Merzļikinam un Kolumbusas "Blue Jackets".
Visā spēlē Filadelfija atspēlējās no 0:2, bet pēcspēles metienu sērijā uzvaras vārti Taisona Foerstera kontā. Vārtos Daniels Vladārs atvairīja 24 no 26 metieniem. Rodrigo Ābols nav spēlējis kopš šī gada sākuma, kad viņš lauza potīti. Tika lēsts, ka, iespējams, viņa sezona nav beigusies, taču arī par potenciālo atgriešanos informācija nav sekojusi.
Stenlija kausa izcīņas mači sāksies sestdien un ritēs līdz jūnija vidum.